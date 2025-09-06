法國總統科學顧問訪台 回贈中研院近300冊書籍

教育部邀請法國孔多塞校園（Campus Condorcet）校長暨法國總統科學顧問趙歷祐（Dr. Pierre-Paul Zalio）於近期訪台，與我方中央研究院、國家圖書館等機構簽署合作協議，並回贈283冊書籍予中央研究院，強化台法教育與學術合作。

教育部政務次長劉國偉表示，孔多塞校園是歐洲最大、專為人文社會科學建立的研究園區，匯聚11所法國具有國際聲譽的高等教育與研究機構，對台灣在人文社會科學領域的發展與國際鏈結上極具啟發。期盼未來台法能在既有基礎上深化合作，加強高等教育與研究機構間的交流。

趙歷祐則表示，於1996年首次訪台，當時的訪台經驗成為他後來學術國際化的起點，因而對台灣懷有特殊情感。多年來，見證台灣國際化的進步，國際化經驗也值得法國參考。他表示，台灣在民主體制與價值觀上與法國相近，是可靠的夥伴，雙方未來應有更廣闊的合作空間。

教育部於訪台行程中，特別安排趙歷祐出席國家圖書館於孔多塞校園設置「台灣漢學資源中心」（TRCCS）簽約儀式，並與國家圖書館館長王涵青簽署協議，未來將透過該中心提供豐富的台灣學術研究成果及數位資源。

教育部也安排訪團拜會中央研究院院長廖俊智，中研院於112年贈送近400冊人文社會科學專書予孔多塞校園，相關書籍已納入該校「台灣書籍專區」，趙歷祐此次訪台回贈283冊書籍予中研院，強化雙方在出版品交流與學術資源共享的合作與連結。

訪團也逐一拜會數間公立大學並舉行2場公開演講及座談。教育部表示，台法在高等教育與研究領域有長久的合作傳統，未來將持續強化雙邊夥伴關係，並透過孔多塞校園與台灣學術機構的合作，促進師生互訪與研究成果共享。

