民代揭竹縣原民族語老師薪資延遲 教育局：已允各校先行支應

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
有族語老師提到，到學校因刷卡簽到系統與網路不穩，課程記錄受到影響。圖／議員張益生提供
有族語老師提到，到學校因刷卡簽到系統與網路不穩，課程記錄受到影響。圖／議員張益生提供

新竹縣族語老師薪資延宕再引關注，竹縣原民議員批評延遲發放，導致老師努力授課卻拿不到薪資，要求8月、9月要先撥付。對此，教育局回應，族語老師薪資經費由中央核撥，因採學年度時程，下半年經費未即時到位，日前已通盤發文給各校，允許先以人事費支應，該問題已解決。

針對族語老師薪資發放，議員張益生、劉建民、林秉君9月3日邀族語老師與縣府團隊開會，討論族語推廣教師薪資發放及相關經費問題。

張益生指出，縣府2025年度總預算高達430億元，其中教育局預算占比達44%，卻仍傳出族語老師薪資無法如期發放的情況。他回顧第一任議員任期時，曾因相同問題召開協調會，問題即獲解決，如今卻再度重演。他批評老師努力授課卻拿不到薪資，實在難以接受。

會中討論指出，族語老師多屬中央核定員額及經費，但因授課型態分為專職與跑校，加上各校經費調度差異，導致部分學校延遲支付薪水及交通補助。該議會決議，若有還未撥付今年8、9月薪資的學校，應盡快依校內用人費用先行撥付。張益生也建議，應比照企業管理，將「是否如期發放薪資」納入校長績效考評，若無法保障教師薪水，就不應在年底考績拿甲等，確保老師權益。

有族語老師提到，到學校因刷卡簽到系統與網路不穩，課程記錄受到影響。會議中決議，請教育局行文族語老師主從聘校，確認族語老師差勤管理制度調整和教學空間妥適安排，要給族語老師友善的工作環境。

對此，新竹縣政府教育局回應，族語老師的計畫經費來自中央，需依實際授課情形提出請表後，中央才會核撥，但因採學年度時程，導致無法一次全數到位，全縣目前約有10多位族語老師，多屬跨校服務，授課方式通常是一週數堂課，整體所需經費並不龐大，大約僅數萬元。

教育局指出，針對薪資部分，日前已通盤發文給各校，允許先以人事費支應，再於中央經費撥付後補足，該問題已經解決。

針對族語老師薪資發放，議員張益生、劉建民、林秉君日前邀族語老師與縣府團隊開會，討論族語推廣教師薪資發放及相關經費問題。圖／議員張益生提供
針對族語老師薪資發放，議員張益生、劉建民、林秉君日前邀族語老師與縣府團隊開會，討論族語推廣教師薪資發放及相關經費問題。圖／議員張益生提供

薪資 議員 教育局

相關新聞

法國總統科學顧問訪台 回贈中研院近300冊書籍

教育部邀請法國孔多塞校園（Campus Condorcet）校長暨法國總統科學顧問趙歷祐（Dr. Pierre-Paul...

教部函大專校院「不宜接受陸方落地招待交流」 學者批管太多

本報掌握，近日多所大專校院接獲教育部相關通知，指各大學「不宜轉發及參與大陸地區單方面提供落地招待教育交流活動」，提醒大專...

全教總籲：教師身心調適假獨立計算、學校支付代課費

教育部今天召開修正「教師請假規則」研商會議。對此，全國教師工會總聯合會表示，延續今年8月中旬訴求，主張身心調適假應獨立計...

缺師亂象／代理缺額3天驟減7成 教部挨批想美化師資荒

7月教甄結束，全台有逾8000名代理教師缺額，開學前一周，缺額仍有2600名，教育部三度下修數字，卻引發基層校長與教師不滿，質疑教育部和教育局只想美化數字，無視教育現場困境，官方下修數字背後另有文章？專家直言，這場「師資荒」是正在引爆的教育核彈，教師過勞也現警訊。

教育部籲大學 勿參與大陸落地招待交流

大專院校近期陸續開學，根據本報掌握，近日有多所大學都接獲教育部通知，要求各大學「不宜轉發及參與大陸地區單方面提供落地招待...

