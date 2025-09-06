教育部籲大學 勿參與大陸落地招待交流

大專院校近期陸續開學，根據本報掌握，近日有多所大學都接獲教育部通知，要求各大學「不宜轉發及參與大陸地區單方面提供落地招待教育交流活動」，提醒大專校院師生，勿參與、宣傳有單向招待優惠的赴陸交流活動，引發教育界熱議。

學界無奈表示，學術本來就要交流切磋，什麼都看成是統戰，且法律都賦予大學學術自由，若學校無違法，教育部憑什麼管這麼多。

教育部長鄭英耀今年五月時曾表態，不鼓勵，甚至是禁止與反對中小學、大學交流只想到中國大陸。為此，教育部近日通函各大專校院，指近期接獲家長、學生反映，有多所大學轉發中國大陸吉林大學舉辦的北國風情冬令營資訊，但經查，該活動有陸方單方面落地招待等不合常理情事。提醒師生勿參與、宣傳有單向招待優惠的赴陸交流活動，避免違反法規或涉及政治內容。

不過學校感嘆，到底何謂不合理的招待？過去落地招待是雙邊習以為常的狀況，在於部分學生因經濟因素，沒辦法參與自費交流，提供落地招待的文化交流最能滿足學生需求的選項，台灣的學校也會提供，彼此禮尚往來。

也有私立大學教授表示，近期有兩岸中文研究生研討會在陸舉行，台灣僅一間學校派人，其他都改線上參與，在於今年五月，本來數間私立大學校長要赴陸交流但被勸阻，系上認為校長都不去了，師生更不能踰矩。但近年陸方有新的文物出土、新的探勘結果，「其實大家也想去看看」。理由很單純，但就怕動輒得咎。

台師大政治所教授曲兆祥也說，落地招待在過去兩岸關係好時不是問題，近年則是「特別敏感」，但實際上也沒有違法，否則教育部不會稱「不宜」。學術間本來就應交流，台灣ＡＩ強、大陸ＡＩ亦強，彼此難道不能切磋嗎？台灣的法律保障大學學術自由，只要無違反兩岸人民關係條例、刑法外患罪，教育部憑什麼管這麼多。

東吳大學前校長潘維大則呼籲，兩岸交流落地接待是非常正常的方式，雙邊都會出示誠意，不要把交流的細節都往極端的政治角度解讀。

文化大學新聞傳播學院教授莊伯仲表示，大學與姐妹校間多屬禮尚往來，「他們來我們也回禮」。何謂不合常理的招待，尚待定義清楚。

教育部表示，交流應本於「對等尊嚴」及「健康有序」原則進行，且不得違反兩岸條例等相關法規。已多次提醒大專校院，師生參與兩岸交流活動時應符合相關規範，並加強內控機制及自我監督。

商品推薦