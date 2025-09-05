教部函大專校院「不宜接受陸方落地招待交流」 學者批管太多

本報掌握，近日多所大專校院接獲教育部相關通知，指各大學「不宜轉發及參與大陸地區單方面提供落地招待教育交流活動」，提醒大專校院師生，勿參與、宣傳有單向招待優惠的赴陸交流活動。學界表示，此為行政機關常用的嚇阻手法，以減少實體交流，但學術本來就要交流切磋，且法律都賦予大學學術自由，若學校無違法，教育部憑什麼管這麼多。

教育部近日通函各大專校院，指近期接獲家長、學生反映，有多所大學轉發中國大陸吉林大學舉辦的北國風情冬令營資訊，但經查，該活動有陸方單方面落地招待等不合常理情事。對此，提醒師生勿參與、宣傳有單向招待優惠的赴陸交流活動，避免違反法規或涉及政治內容。

台師大政治所教授曲兆祥表示，落地招待在過去兩岸關係好時不是問題，近年則「特別敏感」，但實際上也沒有違法，否則教育部不會稱「不宜」，而台灣的法律確實保障大學學術自由，只要無違反兩岸人民關係條例、刑法外患罪，教育部憑什麼管這麼多。

曲兆祥指出，此為行政機關常用的嚇阻手段，以此減少校際間實體交流，也確實讓近年的學術交流愈來愈少。落地招待過去非常普遍，台灣的大專校院也會提供陸方落地招待，都是禮尚往來盡地主之誼，學術間本來就應交流，台灣ＡＩ強、大陸ＡＩ亦強，彼此難道不能切磋。

文化大學新聞傳播學院教授莊伯仲則談到，我方大學與姐妹校間多屬禮尚往來，「他們來我們也回禮。」又以訪問學者為例，我方學者赴陸，由陸方提供機票、住宿等，多沒什麼好批評，何謂不合常理的招待，尚待定義清楚。

也有私立大學教授表示，如近期有一兩岸中文研究生研討會在陸舉行，台灣僅一間學校派人，其他都改線上參與，在於今年五月，本來數間私立大學校長要赴陸交流但被勸阻，系上認為校長都不去了，師生更不能踰矩。但近年陸方有新的出土文物、新的探勘結果，「其實大家也想去看看。」理由很單純，但就怕動輒得咎。

教育部則表示，.是基於主管機關職責提醒大專校院確實遵守相關法規，交流應本於「對等尊嚴」及「健康有序」原則進行，且不得違反兩岸條例等相關法規。已多次提醒大專校院，師生參與兩岸交流活動時應符合相關規範，並加強內控機制及自我監督。 近日多所大專校院接獲教育部相關通知，指各大學「不宜轉發及參與大陸地區單方面提供落地招待教育交流活動」。圖／讀者提供

商品推薦