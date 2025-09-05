全教總籲：教師身心調適假獨立計算、學校支付代課費

教育部今天召開修正「教師請假規則」研商會議。對此，全國教師工會總聯合會表示，延續今年8月中旬訴求，主張身心調適假應獨立計算，並由學校提供代課費支給。

113學年度高中學生已全面適用身心調適假，規範中已揭示身心調適假非屬事假，但日前教育部預告將新增教師身心調適假，每學年可請3天，卻併入事假天數計。

全教總表示，應該直接新增假別及額度，而非再併入事假計算。具體來說，軍公教勞及各職類人員的身心調適假均應獨立給假，才能真正落實總統賴清德指示「心理健康是實現健康台灣的重要基石」。

全教總也認為，身心調適假是要協助教師即時請假調整身心狀況、達到身心健康預防保健效果，教育部應考量教師職業特性，由學校支付代課費用，才能達成教師申請身心調適假的便利性及即時性。如果還要由當事教師支付相關代課費，是製造身心調適假的障礙或難度，最終恐變成「口惠實不至」的無感政策。

此外，全教總也提出，應將人工生殖治療需求納入請假規定、兼行政教師休假在初任首年就應有即刻保障等修法訴求。再次呼籲教育部將上述建議納入「教師請假規則」修正內容，尤應針對教育職場特性，給予教師身心調適假配套措施。

