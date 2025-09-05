快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

全教總籲：教師身心調適假獨立計算、學校支付代課費

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教總表示，要求身心調適假應獨立計算、不併入事假內。圖為全教總理事長侯俊良。本報資料照片
全教總表示，要求身心調適假應獨立計算、不併入事假內。圖為全教總理事長侯俊良。本報資料照片

教育部今天召開修正「教師請假規則」研商會議。對此，全國教師工會總聯合會表示，延續今年8月中旬訴求，主張身心調適假應獨立計算，並由學校提供代課費支給。

113學年度高中學生已全面適用身心調適假，規範中已揭示身心調適假非屬事假，但日前教育部預告將新增教師身心調適假，每學年可請3天，卻併入事假天數計。

全教總表示，應該直接新增假別及額度，而非再併入事假計算。具體來說，軍公教勞及各職類人員的身心調適假均應獨立給假，才能真正落實總統賴清德指示「心理健康是實現健康台灣的重要基石」。

全教總也認為，身心調適假是要協助教師即時請假調整身心狀況、達到身心健康預防保健效果，教育部應考量教師職業特性，由學校支付代課費用，才能達成教師申請身心調適假的便利性及即時性。如果還要由當事教師支付相關代課費，是製造身心調適假的障礙或難度，最終恐變成「口惠實不至」的無感政策。

此外，全教總也提出，應將人工生殖治療需求納入請假規定、兼行政教師休假在初任首年就應有即刻保障等修法訴求。再次呼籲教育部將上述建議納入「教師請假規則」修正內容，尤應針對教育職場特性，給予教師身心調適假配套措施。

全教總 教育部 全國教師工會總聯合會

延伸閱讀

中國吉林大學交流涉落地招待 教部籲師生勿參與

曲棍球／協會秘書長也是竹山高中學務主任吳志朋 雙喜臨門

大專校院境外生越南1年暴增1.2萬人 緬甸躍升第7大生源國

教育部新成員亮相 政務次長劉國偉：心情像轉學生

相關新聞

全教總籲：教師身心調適假獨立計算、學校支付代課費

教育部今天召開修正「教師請假規則」研商會議。對此，全國教師工會總聯合會表示，延續今年8月中旬訴求，主張身心調適假應獨立計...

老師好忙！校園防詐研習強制出席？中市教育局：鼓勵性質

台中市教育局日前發函轄內各國高中，9月25日務必派遣行政人員與專任教師參加校園防詐研習，教育產業工會批評「何時反詐工作又...

影／「澳視群英」遊學成果發表 學生自拍影片鮮活記錄遊學經驗

苗栗縣政府今年補助優秀學子公費海外進修專案「澳視群英」，24名學生結束21天的遊學，帶回滿滿的收穫，上午在縣府發表成果，...

逢甲大學校樹壓死碩一生 校方暑假總體檢移除22棵危險樹木

逢甲大學6月發生校園榕樹倒塌，23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生不幸遭壓死。校方表示，暑假期間啟動全校喬木總體檢，...

大專校院境外生越南1年暴增1.2萬人 緬甸躍升第7大生源國

教育部公布最新113學年大專校院境外生概況統計，境外生數因109學年遭逢新冠肺炎疫情，人數跌至9萬895人，後人數逐步回...

葉丙成課堂外竟「戒備森嚴」 台大：為維護學生受教權及人身安全

教育部前政務次長葉丙成因涉嫌洩露性平案當事人個資，雖教育部調查後認定未違法，但他主動請辭並歸建台大。日前葉丙成本學期首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。