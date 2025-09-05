快訊

老師好忙！校園防詐研習強制出席？中市教育局：鼓勵性質

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
基層教師反映，已經負擔很多行政工作，如交通導護、性平、霸凌乃至發放投票通知單，要再多出一個反詐工作真的吃不消。圖／聯合報系資料照
基層教師反映，已經負擔很多行政工作，如交通導護、性平、霸凌乃至發放投票通知單，要再多出一個反詐工作真的吃不消。圖／聯合報系資料照

台中市教育局日前發函轄內各國高中，9月25日務必派遣行政人員與專任教師參加校園防詐研習，教育產業工會批評「何時反詐工作又落到老師身上」，學校人手短缺又要負擔各種行政工作，行政減量淪為口號。教育局回應，研習採鼓勵性質，公文用詞上可以檢討。

教育局9月2日發函轄內各國、高中，表示9月25日將與富邦人壽共同舉辦「公私協力優化校園識詐防護網」，各校務必派遣行政與專任教師等4人參與，活動時間為下午1時30分到5時30分，參加者准予公（差）假。

台中市教育產業工會今天表示，新學期才剛開始，教師要準備各項起始工作，卻被要求強制參加反詐研習，引起基層反彈；有國中教師埋怨，教育局已經要教師做很多教學無關的工作，交通導護、性平、霸凌、愛心餐券等等，現在還要反詐？

教育產業工會指出，有高職教師反映，校內常出現暴力衝突、特殊生突發狀況、學生違法、藥物濫用、放學或寒暑假期間意外事故，都須要即時處理，此外教師還得管理手機、暑假時發放投票通知單等等，現在校園內已經沒有教官，又招不滿校安人員，再多出一個反詐工作，「是要逼死誰」？

教育產業工會強調，教育局發函請各校「務必」參加，但有的學校已經招不到教師，剛開學工作繁多，根本派不出人力；學校若覺得窒礙難行，還得上呈公文向教育局解釋，「好大的官威」。工會呼籲，教育局既標榜「行政減量」，就不該淪為口號，台中市長盧秀燕應督促教育局落實。

教育局表示，該場研習內容包含詐騙手法演進、個資與隱私外洩風險，以及正確應對方式，發公文的原意是鼓勵各校教師依照自身需求自主參加，並沒有強制性；公文上的「務必」在文字上有值得檢討之處，未來會持續改進，希望不要失去研習的美意。

台中市教育局發函各國高中，務必派員參加反詐騙研習，挨批「行政減量淪口號」。教育局回應，研習是鼓勵參加性質，沒有強制性，公文用詞可以檢討。圖／台中市教育產業工會提供
台中市教育局發函各國高中，務必派員參加反詐騙研習，挨批「行政減量淪口號」。教育局回應，研習是鼓勵參加性質，沒有強制性，公文用詞可以檢討。圖／台中市教育產業工會提供

教師 教育局

