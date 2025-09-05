教育部學海計畫學生前往柬埔寨 參與人道組織服務

教育部今天舉辦學海計畫心得分享會，實踐大學社工系學生余頌愛前往柬埔寨青年培力中心（ACE）實習，參與人道組織在貧民窟的服務，親身體驗和跨國團隊合作與溝通過程。

教育部舉辦「學海計畫」受獎生心得分享會，共有26名學生獲得表揚。余頌愛代表「新南向學海築夢」，向後續有興趣前往海外研習、實習的學子分享經驗。

社工背景的余頌愛，曾有到緬甸短期服務的經驗，因而更加渴望深入各地文化，探索真實的生活樣貌。這次透過學海計畫到柬埔寨ACE實習，從語言、飲食、氣候到與當地孩子的互動，每天都充滿新鮮的挑戰。

余頌愛在「希望粥計畫」中，與來自新加坡的夥伴一同籌備活動，到貧民窟舉辦慈善活動、弱勢孩童課輔。因成員不同的文化背景，難免意見分歧、產生摩擦，讓她更加體悟到如何在有限的環境資源中，看到不同成員身上的亮點，設法維持整個團隊的運作。

隻身在海外，余頌愛難免感到孤獨，服務過程也充滿艱辛，讓她不時自我懷疑，但也看到不足和盲點，意識到唯有真誠的溝通，才能在多元文化環境中實踐真正的團隊合作，同時也更加肯定將社工當作未來志向。

南台科技大學國際企業系學生李芝迎代表「學海惜珠計畫」分享，她前往日本福岡縣的久留米大學，進行為期1年的交換留學。

李芝迎感謝學海計畫讓家庭經濟較為困難的學生，也有機會出國交換。她並分享其中一門課，須以日文撰寫論文並發表，她選擇久留米市吉祥物為主題，還特別到市役所訪談職員，不僅了解城市的行銷與宣傳，日文能力更大幅提升，論文獲得學期的「最優秀賞」。

