影／「澳視群英」遊學成果發表 學生自拍影片鮮活記錄遊學經驗

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦強調，縣府每年辦理中學生公費遊學，往年都是20個名額，但他認為教育不但要「拔尖」，同時也要扶弱，因此要求額外增加4個名額給偏鄉學子，讓經濟弱勢學生也有機會開拓國際視野。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今年補助優秀學子公費海外進修專案「澳視群英」，24名學生結束21天的遊學，帶回滿滿的收穫，上午在縣府發表成果，今年學生首度以自拍影片鮮活地呈現遊學的經歷，縣長鍾東錦也感到驚豔，他說很多人都曾邀他去澳洲 一遊，但他從未去過，看了學生的影片，讓他也很想前往一遊。

縣府教育處表示，今年澳視群英展翅培訓計畫選出優秀國高中學生共24人赴澳洲坎培拉Evelyn Scott School進行21天學習之旅，與當地國高中學生一起修課，除了體驗全英語學習環境外，也到坎培拉根家連學院進行職業探索體驗，學生還到雪梨大學與教授互動，討論自然科學相關議題。

為讓學生了解澳洲的環境生態，旅程中也安排學生參觀塔隆加動物園，透過導覽人員活動設計的帶領及解說讓學生吸收生態教育知識，大家還發揮創意，透過細膩入微的觀察記錄，製作出充滿創意的影片，呈現與寄宿家庭的真摯情感交流及參訪等體驗，還張貼於社群平台，獲得當地學校及寄宿家庭的讚賞。

學生並參訪駐澳大利亞台北經濟文化辦事處，與大使徐佑典、公使陳慧蓁的外交團隊進行多元的對話與交流，大家提出有關澳洲升學制度、多元文化、獎學金申請、外交官訓練等問題，也分享自身對教育環境的觀察與省思，開拓國際視野，許多人都感覺收穫滿滿。學生修課的學校，有來自各國的學生，大家透過交流行銷台灣及苗栗客家文化特色，成了外交小尖兵。

鍾東錦強調，縣府每年辦理中學生公費遊學，往年都是20個名額，但他認為教育不但要「拔尖」，同時也要扶弱，因此要求額外增加4個名額給偏鄉學子，讓經濟弱勢學生也有機會開拓國際視野，學生與國外學生交流，同行學生來自縣內各中學，同樣也是一個團隊，在中學階段留下真摯的友情，這些都會成為一生難忘的珍貴回憶，推動前行的力量。

苗栗縣政府今年補助優秀學子公費海外進修專案「澳視群英」，24名學生結束21天的遊學，帶回滿滿的收穫，上午在縣府發表成果，今年學生首度以自拍影片鮮活地呈現遊學的經歷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今年補助優秀學子公費海外進修專案「澳視群英」，24名學生結束21天的遊學，帶回滿滿的收穫，上午在縣府發表成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今年補助優秀學子公費海外進修專案「澳視群英」，24名學生結束21天的遊學，帶回滿滿的收穫，上午在縣府發表成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今年補助優秀學子公費海外進修專案「澳視群英」，24名學生結束21天的遊學，帶回滿滿的收穫，上午在縣府發表成果，今年學生首度以自拍影片鮮活地呈現遊學的經歷，縣長鍾東錦也感到驚豔。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今年補助優秀學子公費海外進修專案「澳視群英」，24名學生結束21天的遊學，帶回滿滿的收穫，上午在縣府發表成果，今年學生首度以自拍影片鮮活地呈現遊學的經歷，縣長鍾東錦也感到驚豔。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今年補助優秀學子公費海外進修專案「澳視群英」，24名學生結束21天的遊學，今天發表遊學成果，還帶回2隻「無尾熊」分送縣長和教育處長 。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今年補助優秀學子公費海外進修專案「澳視群英」，24名學生結束21天的遊學，今天發表遊學成果，還帶回2隻「無尾熊」分送縣長和教育處長 。記者胡蓬生／攝影

