快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

逢甲大學校樹壓死碩一生 校方暑假總體檢移除22棵危險樹木

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
逢甲大學一名碩一男學生6月被校內榕樹壓死，校方暑假期間啟動全校喬木總體檢，開學前陸續移除22顆有疑慮喬木。圖／本報資料照
逢甲大學一名碩一男學生6月被校內榕樹壓死，校方暑假期間啟動全校喬木總體檢，開學前陸續移除22顆有疑慮喬木。圖／本報資料照

逢甲大學6月發生校園榕樹倒塌，23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生不幸遭壓死。校方表示，暑假期間啟動全校喬木總體檢，開學前已陸續移除22顆有疑慮喬木，並安全加固，提升校園安全，避免類似憾事再度發生。

逢甲大學榕樹大道1棵樹齡60年榕樹6月13日突然傾倒，導致經過的吳姓碩士生遭壓樹下不幸罹難。校方7月安全加固有疑慮的喬木，包括6棵樹加裝鋼纜、1棵樹加設鋼柱。暑假期間展開校園樹木健康檢查，並建立「強化喬木健康管理與風險防範計畫」，同步強化風險管理與通報機制，並制訂短、中、長期規劃，全面提升校園安全。

逢甲大學指出，經專家會勘後，校方8月26日至31日間陸續移除19棵經判定需移除的樹木，包括壽命達到年限、樹幹老化中空、種植環境不佳、嚴重傾斜等問題樹木，並同步進行全校樹木修剪、矮降、支撐架與花台移除等必要措施。

校方表示，9月4日追加移除3棵樹木，並持續修剪其他樹木，預計9月13日至14日間再加固3棵樹木，確保校園環境安全。

風險 校園安全 逢甲大學

