逢甲大學校樹壓死碩一生 校方暑假總體檢移除22棵危險樹木

全國中小學本周開學，卻遭逢史上最嚴重師資荒，為湊齊課表，現職教師、代理教師超鐘點，有人飆到31堂、校長上場救火，甚至有國中歷史老師被迫兼任家政課，早已忘光平針縫、回針縫，他打算如實告訴學生老師也在學；全台校園陷入配課亂象，有些學校回聘退休師、放寬任教門檻，更被批「飲鴆止渴」。

2025-09-05 07:30