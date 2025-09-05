快訊

大專校院境外生越南1年暴增1.2萬人 緬甸躍升第7大生源國

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部公布最新113學年大專校院境外生概況統計，越南學生1年成長約1.2萬人。圖為境外生入境示意圖。本報資料照片
教育部公布最新113學年大專校院境外生概況統計，境外生數因109學年遭逢新冠肺炎疫情，人數跌至9萬895人，後人數逐步回升，至113學年人數達到13萬3188人，已接近疫情前1年12萬8157人水準，又境外生組成以越南、印尼為最大宗國，其中越南學生更1年成長約1.2萬人。

教育部統計指出，113學年境外生生源國第一名為越南，計3萬9695人，相較前1年2萬7883人大幅成長約1.2萬人；第二名為印尼1萬6212人，但相較前1年略減234人；第三名為馬來西亞9686人，但人數已是連續7年下滑。

教育部說，越南學生大增1.2萬人，是配合新南向政策及強化人口及移民政策，為吸引新南向國家學生學來台就學，教育部透過「新南向產學合作國際專班」、「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」及「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，提供學校國際招生彈性措施，有效擴充生源。

再者，教育部也說，每年均赴越南、馬來西亞、印尼及泰國等國參加或舉辦高等教育展與招生宣導活動，向當地學生及家長宣傳留學台灣資訊。也提供如台灣獎學金、新南向培英專案、僑生獎助學金及華語文獎學金等，鼓勵學生來台。

又113除越南學生大增外，緬甸學生也從112年的2086人，於113增加為2973人，竄升為第7大境外生生源國，其中7成的身份為僑生。

教育部指出，近兩年來緬甸軍事政變環境動盪以及徵兵政策影響，當地華裔學生多尋求出國學習機會；另外，教育部近年也補助海外聯合招生委員會，偕同大專校院赴緬甸辦理高等教育活動，評估都有助於提升緬甸學生來台意願。

另外，馬來西亞過去為僑生主要生源國，但人數已是近7年下滑，113學年更跌破1萬人。教育部也指出，評估來台升學人數降低，可能原因為馬國華人族群也面臨少子化，另學生考量出國留學費用提升，且當地也具有升學管道多元。教育部已持續加強招生宣導，開發具力地區與生源。

