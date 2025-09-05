快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

文化遺產國際論壇 李遠：永續韌性面對極端威脅

中央社／ 台北5日電

包括台灣在內，全球文化遺產正面臨氣候變遷及戰爭等極端威脅，文化部長李遠今天表示，唯有堅持對文化資產的保護、永續及韌性，才能避免這些珍貴的人類文明寶藏被摧毀。

由文化部文化資產局舉辦的「2025年台灣文化遺產國際論壇：靈動創新．堅韌前行」，今天在台北政大公企中心正式開幕。

論壇以世界遺產潛力點「阿里山林業暨鐵道文化景觀」為主軸，邀請比利時、澳洲、瑞士、英國、日本等國多名文化遺產領域國際專家與談。

李遠致詞表示，台灣今年夏天遭遇颱風及水災，許多人才發現古蹟及歷史建物是多麼脆弱，台灣最美的生物多樣性也遭到非常大的破壞，這些和台灣歷史、社會的詭譎多變很像，而全世界也正面臨氣候變遷及戰爭的威脅。

李遠表示，人們對於遺產的保護、永續與韌性的維持，要花更多的力氣，否則就有可能在一場風災、一場暴雨或者一場戰爭，這些遺產就會全部被摧毀。

李遠談到，他去年剛就任時，文化部推動首屆「百大文化基地」計畫，在台灣及離島找了100個文化基地，選拔的標準除了是否有文化遺產及生態之外，其中有一項是「社區營造」。李遠表示，文化遺產的保留需要覺醒，這些覺醒往往存在民間每一個角落，因此政府必須與民間合作。

此外，李遠說，政府也花了10年時間修復國家鐵道博物館，第一階段剛開幕，值得一看。

論壇專題包括「文化景觀的價值詮釋及國際趨勢」、「文化遺產的多元動能及創意賦能」、「鐵道遺產的永續管理及剛柔並濟」等主題。

其中關於「鐵道遺產」主題，聚焦「阿里山林業暨鐵道文化景觀」與「瑞士世界遺產鐵道─雷蒂亞鐵路」，探討鐵道遺產面臨環境變遷的挑戰，如何透過永續規劃與創新活化，以達成遺產永續。

李遠 世界遺產 國家鐵道博物館

延伸閱讀

國片「萬博追蹤」揭大阪影展序幕 翁倩玉見20歲自己

台藝人挺武統該受譴責！林錫輝：別人家小孩死不完嗎？

23位藝人被約談！文化部揭陸「不可想像手段」　演藝工會表態

文化部公布藝人親中調查報告 李遠喊話：請記得「我們台灣」

相關新聞

葉丙成課堂外竟「戒備森嚴」 台大：為維護學生受教權及人身安全

教育部前政務次長葉丙成因涉嫌洩露性平案當事人個資，雖教育部調查後認定未違法，但他主動請辭並歸建台大。日前葉丙成本學期首度...

夏日不再揮汗！新竹縣挹注1.2億 改善學校活動中心冷氣

為提升教育環境，新竹縣政府自去年起盤點未裝設冷氣或冷氣損壞的學校活動中心或禮堂，總計挹注約1.2億，協助38所學校裝設冷...

安得烈慈善協會公布學藝競賽評選結果

中華安得烈慈善協會今公布「第十屆學藝競賽」評選結果，經過兩階段審查，從2161件參賽作品中選出136件優秀作品，主辦單位...

缺師亂象／教師超鐘點飆到31堂 歷史老師還兼家政課

全國中小學本周開學，卻遭逢史上最嚴重師資荒，為湊齊課表，現職教師、代理教師超鐘點，有人飆到31堂、校長上場救火，甚至有國中歷史老師被迫兼任家政課，早已忘光平針縫、回針縫，他打算如實告訴學生老師也在學；全台校園陷入配課亂象，有些學校回聘退休師、放寬任教門檻，更被批「飲鴆止渴」。

古蹟修復新規定 匠師須有證書

近年國定古蹟鹿港龍山寺、台南火車站陸續發生「修壞了」憾事，令人憂心傳統匠師修復的品質。文化部本周預告修正「古蹟修復及再利...

台南南光中學AI協作素養營 學員收穫豐碩

台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」，最後並由學生分組展現成果，校長張添唐大讚同學不論口語或文字都十分暢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。