文化遺產國際論壇 李遠：永續韌性面對極端威脅

包括台灣在內，全球文化遺產正面臨氣候變遷及戰爭等極端威脅，文化部長李遠今天表示，唯有堅持對文化資產的保護、永續及韌性，才能避免這些珍貴的人類文明寶藏被摧毀。

由文化部文化資產局舉辦的「2025年台灣文化遺產國際論壇：靈動創新．堅韌前行」，今天在台北政大公企中心正式開幕。

論壇以世界遺產潛力點「阿里山林業暨鐵道文化景觀」為主軸，邀請比利時、澳洲、瑞士、英國、日本等國多名文化遺產領域國際專家與談。

李遠致詞表示，台灣今年夏天遭遇颱風及水災，許多人才發現古蹟及歷史建物是多麼脆弱，台灣最美的生物多樣性也遭到非常大的破壞，這些和台灣歷史、社會的詭譎多變很像，而全世界也正面臨氣候變遷及戰爭的威脅。

李遠表示，人們對於遺產的保護、永續與韌性的維持，要花更多的力氣，否則就有可能在一場風災、一場暴雨或者一場戰爭，這些遺產就會全部被摧毀。

李遠談到，他去年剛就任時，文化部推動首屆「百大文化基地」計畫，在台灣及離島找了100個文化基地，選拔的標準除了是否有文化遺產及生態之外，其中有一項是「社區營造」。李遠表示，文化遺產的保留需要覺醒，這些覺醒往往存在民間每一個角落，因此政府必須與民間合作。

此外，李遠說，政府也花了10年時間修復國家鐵道博物館，第一階段剛開幕，值得一看。

論壇專題包括「文化景觀的價值詮釋及國際趨勢」、「文化遺產的多元動能及創意賦能」、「鐵道遺產的永續管理及剛柔並濟」等主題。

其中關於「鐵道遺產」主題，聚焦「阿里山林業暨鐵道文化景觀」與「瑞士世界遺產鐵道─雷蒂亞鐵路」，探討鐵道遺產面臨環境變遷的挑戰，如何透過永續規劃與創新活化，以達成遺產永續。

