國科會2025 Kiss Science 啟動 兒童科普、科研場域雙亮相

國科會5日舉辦「2025 Kiss Science」活動宣傳記者會，匯集產官學研各界能量，場域遍及全台本島縣市，自11月1日起，活動將以5個週末假期，陸續開放全台本島各縣市科研場域，鼓勵學童與青少年以多元視角親近科學、理解科學。

本次記者會包括中研院、內政部、教育部、經濟部、交通部、農業部、衛福部、文化部、金管會、海委會、國立故宮博物院、國家實驗研究院及多家企業代表，皆出席共襄盛舉。

國科會主委吳誠文致詞時表示，延續今年暑假台中場「Kids’ Science—小小科學家來敲門」的熱烈回響，台北場活動將於9月26、27日舉行，歡迎大朋友、小朋友共襄盛舉。他也頒發感謝狀予參與部會及企業，以表彰其對科普推廣的熱忱與貢獻。

記者會以宣傳影片揭開序幕，影片中，學生踏上「Kiss Science」探索未來的旅程，穿梭於環境生態、智慧生活、尖端科技等跨領域場域，打造專屬的科學冒險故事。

現場邀請國立台南大學南大真平國網TAIDE台英語AI學伴機器人擔任解說員，與主持人以幽默互動的方式帶領來賓踏上奇妙之旅，歡迎民眾踴躍參與，一同來感受與科學的零距離接觸。

國科會表示，延續台中場「Kids’ Science—小小科學家來敲門」的熱烈回響，台北場將於9月26、27日在台北科技大樓1、2樓登場，活動規劃「科學市集」、「科學工作坊」、「科學影城」及「科學大驚奇」等多元內容，並為偏鄉地區的學童安排專屬時段，讓小朋友暢遊科學奇妙世界。

國科會自2019年起每年舉辦「Kiss Science」，今年邁入第7屆，今年科研場域遍布台灣本島各縣市，涵蓋中研院、政府部會及其主管法人轄下研究中心、大學實驗室、科學園區、海研船、漁業試驗船，以及新創基地，另有15家企業熱情參與。

國科會提到，今年有33個新場域加入，提升活動內容的多元性和豐富性，如交通部中央氣象署新北園區首次開放氣象儀器校正實驗室，介紹各類氣象儀器的校準過程。同時，隨著運動科技潮流趨勢，運用AI判讀、穿戴感測器、VR虛實實境、大數據分析等技術，提升訓練效果並優化運動表現。

本次活動邀請國立清華大學運動中心智慧牛棚透過智慧發球機、智慧球棒、智慧打擊軌跡分析系統；傳接球實驗室精準分析投打與骨架，掌握個人化訓練數據；工研院提供 AIoT智慧棒球訓練和3D高爾夫模擬器體驗，打造整合虛實的智慧育樂體驗。

今年首度與「台灣科普環島列車」串聯，學童們將在列車上進行科學實驗，到站後參觀科研場域，深入了解科學原理與實際應用。「2025科普環島列車」即將於10月20日登場，以6天環島1周，歡迎國小學童盡情探索車廂及站點的科普活動。

