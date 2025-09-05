葉丙成課堂外竟「戒備森嚴」 台大：為維護學生受教權及人身安全
教育部前政務次長葉丙成因涉嫌洩露性平案當事人個資，雖教育部調查後認定未違法，但他主動請辭並歸建台大。日前葉丙成本學期首度回台大上課，傳出現場戒備森嚴、校方還出動多名校警保護。對此，台大說，早於數日前即接到有校外人士及媒體要來葉丙成課堂一事，才安排校安人員維持秩序。
《鏡新聞》報導，昨晚6時40分，葉丙成準時現身新學期開設的「簡報製作與表達」課程，除了台大駐警隊外，還另有3、4名校安人員，大批人馬守在教室門外；選修此堂課的學生，進教室須出示學生證或身分證，及選課確認信做雙重認證，始得放行。
但台大今天表示，學校早於數日前即接到有校外人士及媒體要來葉教授課堂一事，為了維護寧靜的教學環境、學生受教權及人身安全，本校安排校安相關人員維護現場秩序並保護上課學生的安全。
台大也指出，在校園內，只要有人身安全疑慮，均可通報校安中心或駐警隊協助處理。
據了解，葉丙成該門課不開放系統初選，想修課的學生須透過google表單，提交兩項指定作業，一是嘗試修改一份陽春簡報；二是錄製一部一分鐘左右的自我介紹創意短片，讓課程助教評選後羅列正備取，通過者才能正式修讀，因此須於首堂課持確認信和學生證領取授權碼。
【文教熱話題】
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪「最佳辯士」遭5校封殺首曝心路歷程 因媽媽1句話拚分科逆轉勝
▪逢甲大學宿舍爆紅！網驚根本高級青旅價格曝 最便宜月租不到4千
▪與學生並肩作戰！北一女校長開學宣布參加學測：勿自我設限
▪開學日展奇招！建中校長「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言