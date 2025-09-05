葉丙成課堂外竟「戒備森嚴」 台大：為維護學生受教權及人身安全

教育部前政務次長葉丙成因涉嫌洩露性平案當事人個資，雖教育部調查後認定未違法，但他主動請辭並歸建台大。日前葉丙成本學期首度回台大上課，傳出現場戒備森嚴、校方還出動多名校警保護。對此，台大說，早於數日前即接到有校外人士及媒體要來葉丙成課堂一事，才安排校安人員維持秩序。

《鏡新聞》報導，昨晚6時40分，葉丙成準時現身新學期開設的「簡報製作與表達」課程，除了台大駐警隊外，還另有3、4名校安人員，大批人馬守在教室門外；選修此堂課的學生，進教室須出示學生證或身分證，及選課確認信做雙重認證，始得放行。

但台大今天表示，學校早於數日前即接到有校外人士及媒體要來葉教授課堂一事，為了維護寧靜的教學環境、學生受教權及人身安全，本校安排校安相關人員維護現場秩序並保護上課學生的安全。

台大也指出，在校園內，只要有人身安全疑慮，均可通報校安中心或駐警隊協助處理。

據了解，葉丙成該門課不開放系統初選，想修課的學生須透過google表單，提交兩項指定作業，一是嘗試修改一份陽春簡報；二是錄製一部一分鐘左右的自我介紹創意短片，讓課程助教評選後羅列正備取，通過者才能正式修讀，因此須於首堂課持確認信和學生證領取授權碼。

