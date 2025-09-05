安得烈慈善協會公布學藝競賽評選結果

中華安得烈慈善協會今公布「第十屆學藝競賽」評選結果，經過兩階段審查，從2161件參賽作品中選出136件優秀作品，主辦單位將於11月22日在台北中正紀念堂頒獎，邀請得獎學生與家人出席，分享榮耀時刻。完整得獎名單已公布於協會官網。

協會執行長羅紹和指出，學藝競賽自創辦以來，持續為偏鄉學童及弱勢家庭孩子打造展現自我與發揮創造力的平台，十年間比賽項目由繪畫、作文擴展至書法，參賽人數逐年增加。他強調，透過比賽，不僅能讓孩子找到自信與成就感，更有助於啟發人生方向。他也期許未來持續擴大比賽影響力，讓更多孩子在繪畫、作文與書法領域深耕，開拓視野。

主辦單位表示，今年參賽的作品包括繪畫類1461件、作文類272篇、書法類428件，繪畫類分國小中年級、高年級、國中、高中四組，作文類與書法類分國小、國中、高中三組，並依組別評選出59件繪畫、38篇作文、39件書法等136件優秀作品。

作文類評審強調，寫作最重要的是「真誠」，只要能扣合題旨，真實表達內心所想，不需過度雕飾，即能獲得佳評。但仍有不少學生直接抄寫網路資料，未經思考轉化，就像是「AI生成」般缺乏情感。評審提醒，寫作的價值在於「獨立思考」，正因人類能將真實經驗化為文字，作品才會有血有淚、有溫度，「AI時代來臨，人類更應好好學寫作」。

繪畫類評審觀察，今年作品最大特色是「反思」。有人透過墨色處理與虛實空間轉換，展現深沉思索，有人描繪隔代相處的日常，也有人嘗試在畫作中尋根。今年在題材、媒材與技法上皆較往年多元，作品涵蓋大自然景物、喜愛的動漫人物等，展現「數位原生代」無拘無束的想像力。不少學生挑戰在宣紙上創作，因其不易掌控，更顯現創作者的高超技巧與勇氣。

書法類評審則指出，與前兩年相比，今年作品除了延續碑體多樣化的趨勢，還出現使用金色、白色、藍色等特殊顏料及深色底紙的嘗試。評審直言，雖然特殊色彩與碑體能吸引目光，但也更考驗書寫者的功力。古語云「字如其人」，找到與性格契合的書體，往往能寫出更具韻味的作品。他們也提醒，書法不應侷限於筆法技巧，更重要的是在過程中享受「快樂」，如此才能寫出真正動人的字。

為了讓更多人欣賞優秀成果，主辦單位自11月22日起，將同步推出線上與實體聯展。136件得獎作品將於「聯合學苑」好作品專區完整呈現，並在中正紀念堂3樓藝廊展出至12月17日，期盼讓社會大眾看見孩子的才華與努力，進一步感受藝術與文字的美好。 今年書法類作品除了延續碑體多樣化的趨勢，還出現金色、白色、藍色等特殊顏料及深色底紙的嘗試。評審直言，特殊色彩與碑體能吸引目光，但也考驗書寫者的功力。圖／教育事業部提供 今年書法類作品也延續碑體多樣化的趨勢，評審直言，特殊色彩與碑體能吸引目光，但也更考驗書寫者的功力。圖／教育事業部提供 作文類評審熱烈討論參賽作品裡的精彩內容，有人把日常寫得動人真切，還有作品在結構鋪陳與用字遣詞上展現成熟筆法，令人讚賞。圖／教育事業部提供 作文類評審特別提到，今年有許多作品的字跡工整，部分字體更端正、漂亮到令評審不禁臨摹參考。圖／教育事業部提供

商品推薦