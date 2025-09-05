快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

聽新聞
0:00 / 0:00

夏日不再揮汗！新竹縣挹注1.2億 改善學校活動中心冷氣

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府強化電力安全，讓場館轉型為舒適的多功能空間，預期提升學習動機，並促進家長與社區居民參與活動與會議。圖／縣府提供
縣府強化電力安全，讓場館轉型為舒適的多功能空間，預期提升學習動機，並促進家長與社區居民參與活動與會議。圖／縣府提供

為提升教育環境，新竹縣政府自去年起盤點未裝設冷氣或冷氣損壞的學校活動中心或禮堂，總計挹注約1.2億，協助38所學校裝設冷氣或汰舊換新，此次盤點學校預計於明年全數完成安裝，近日已有20所學校改善、完成冷氣裝設，縣長楊文科表示，期盼新竹縣師生於夏天集會時，不再揮汗如雨，學習環境更舒適。

楊文科表示，感謝中央2023年對各校普通教室裝設冷氣資源挹注，去年起，縣府在預算經費許可下，特別將協助學校改善硬體環境列為施政重點項目之一，補助沒有冷氣或冷氣不堪使用的學校活動中心裝設冷氣，讓學生能夠在更舒適的環境下就學，也提昇運動能量。

班班有冷氣政策推動後，各校普通教室皆已裝設冷氣，2023年起也針對部分學校使用達9年的冷氣，補助汰換更新，教育局持續提供更優質就學環境，2024年調查各校活動中心或禮堂冷氣需求，共38校活動中心或禮堂無冷氣，或因年久不堪使用，規畫於2024年到2026年，分年補助學校。

員崠國小校長郭成隆表示，員崠國小活動中心是校內外活動的重要場域，除體育教學及球隊練習外，過去舉辦畢業典禮、母親節等大型活動時，因活動中心無冷氣，悶熱環境不僅影響品質，甚至曾發生學生中暑。特別感謝縣府核定補助學校「活動中心電力改善暨冷氣裝設工程」，裝設16KW分離式冷氣10台，並強化電力安全，讓場館轉型為舒適的多功能空間，預期提升學習動機，並促進家長與社區居民參與活動與會議。

教育局長楊郡慈表示，學校活動中心除了是學生重要的活動空間外，也常是辦理社區活動的重要場域，透過此次補助活動中心冷氣裝設，讓學校在夏季辦理校內外活動時，都能讓參與活動的師生及社區民眾感到舒適，提升活動品質。除裝設冷氣外，教育局也請學校先行評估校內電力負載情形，針對有需要調整者，同步於此次改善電力，維護學校用電安全。

截至今年8月，獲補助並完成改善的學校為北埔國小、六家國小、員東國中、芎林國小、新湖國中、文山國小、精華國中、大肚國小、東安國小、大同國小、關西國中、北埔國中、東海國小、湖口國小、新星國小、寶山國小、員崠國小、梅花國小、南和國小及中正國小等20校。

縣府核定補助員崠國小「活動中心電力改善暨冷氣裝設工程」，裝設16KW分離式冷氣10台。圖／縣府提供
縣府核定補助員崠國小「活動中心電力改善暨冷氣裝設工程」，裝設16KW分離式冷氣10台。圖／縣府提供

新竹 教育局 班班有冷氣

延伸閱讀

竹縣湖口高中新校區啟用 新設AI實驗班

影／新竹縣統籌分配稅款不如預期 楊文科籲科技廠設籍留稅源

台北榮總新竹分院70歲 楊文科出席祝賀

竹科三期必要性評估報告完成審查 楊文科：延宕30年計畫露曙光

相關新聞

夏日不再揮汗！新竹縣挹注1.2億 改善學校活動中心冷氣

為提升教育環境，新竹縣政府自去年起盤點未裝設冷氣或冷氣損壞的學校活動中心或禮堂，總計挹注約1.2億，協助38所學校裝設冷...

葉丙成課堂外竟「戒備森嚴」 台大：為維護學生受教權及人身安全

教育部前政務次長葉丙成因涉嫌洩露性平案當事人個資，雖教育部調查後認定未違法，但他主動請辭並歸建台大。日前葉丙成本學期首度...

安得烈慈善協會公布學藝競賽評選結果

中華安得烈慈善協會今公布「第十屆學藝競賽」評選結果，經過兩階段審查，從2161件參賽作品中選出136件優秀作品，主辦單位...

缺師亂象／教師超鐘點飆到31堂 歷史老師還兼家政課

全國中小學本周開學，卻遭逢史上最嚴重師資荒，為湊齊課表，現職教師、代理教師超鐘點，有人飆到31堂、校長上場救火，甚至有國中歷史老師被迫兼任家政課，早已忘光平針縫、回針縫，他打算如實告訴學生老師也在學；全台校園陷入配課亂象，有些學校回聘退休師、放寬任教門檻，更被批「飲鴆止渴」。

古蹟修復新規定 匠師須有證書

近年國定古蹟鹿港龍山寺、台南火車站陸續發生「修壞了」憾事，令人憂心傳統匠師修復的品質。文化部本周預告修正「古蹟修復及再利...

台南南光中學AI協作素養營 學員收穫豐碩

台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」，最後並由學生分組展現成果，校長張添唐大讚同學不論口語或文字都十分暢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。