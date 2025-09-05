夏日不再揮汗！新竹縣挹注1.2億 改善學校活動中心冷氣

為提升教育環境，新竹縣政府自去年起盤點未裝設冷氣或冷氣損壞的學校活動中心或禮堂，總計挹注約1.2億，協助38所學校裝設冷氣或汰舊換新，此次盤點學校預計於明年全數完成安裝，近日已有20所學校改善、完成冷氣裝設，縣長楊文科表示，期盼新竹縣師生於夏天集會時，不再揮汗如雨，學習環境更舒適。

楊文科表示，感謝中央2023年對各校普通教室裝設冷氣資源挹注，去年起，縣府在預算經費許可下，特別將協助學校改善硬體環境列為施政重點項目之一，補助沒有冷氣或冷氣不堪使用的學校活動中心裝設冷氣，讓學生能夠在更舒適的環境下就學，也提昇運動能量。

自班班有冷氣政策推動後，各校普通教室皆已裝設冷氣，2023年起也針對部分學校使用達9年的冷氣，補助汰換更新，教育局持續提供更優質就學環境，2024年調查各校活動中心或禮堂冷氣需求，共38校活動中心或禮堂無冷氣，或因年久不堪使用，規畫於2024年到2026年，分年補助學校。

員崠國小校長郭成隆表示，員崠國小活動中心是校內外活動的重要場域，除體育教學及球隊練習外，過去舉辦畢業典禮、母親節等大型活動時，因活動中心無冷氣，悶熱環境不僅影響品質，甚至曾發生學生中暑。特別感謝縣府核定補助學校「活動中心電力改善暨冷氣裝設工程」，裝設16KW分離式冷氣10台，並強化電力安全，讓場館轉型為舒適的多功能空間，預期提升學習動機，並促進家長與社區居民參與活動與會議。

教育局長楊郡慈表示，學校活動中心除了是學生重要的活動空間外，也常是辦理社區活動的重要場域，透過此次補助活動中心冷氣裝設，讓學校在夏季辦理校內外活動時，都能讓參與活動的師生及社區民眾感到舒適，提升活動品質。除裝設冷氣外，教育局也請學校先行評估校內電力負載情形，針對有需要調整者，同步於此次改善電力，維護學校用電安全。

截至今年8月，獲補助並完成改善的學校為北埔國小、六家國小、員東國中、芎林國小、新湖國中、文山國小、精華國中、大肚國小、東安國小、大同國小、關西國中、北埔國中、東海國小、湖口國小、新星國小、寶山國小、員崠國小、梅花國小、南和國小及中正國小等20校。 縣府核定補助員崠國小「活動中心電力改善暨冷氣裝設工程」，裝設16KW分離式冷氣10台。圖／縣府提供

