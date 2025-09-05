聽新聞
古蹟修復新規定 匠師須有證書

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台鐵台南火車站自二○一七年底展開古蹟修復工程，原定二○二一年完工，卻因文化部認定施工有瑕庇而停工。本報資料照片
台鐵台南火車站自二○一七年底展開古蹟修復工程，原定二○二一年完工，卻因文化部認定施工有瑕庇而停工。本報資料照片

近年國定古蹟鹿港龍山寺、台南火車站陸續發生「修壞了」憾事，令人憂心傳統匠師修復的品質。文化部本周預告修正「古蹟修復及再利用辦法」，規定古蹟修復團隊中，傳統匠師必須取得初級以上證書，其中至少有一名中級傳統匠師，主要負責匠師也必須具備中級以上證書。

文化部表示，新法設有六年落日條款，現已有傳統匠師資格者，必須在六年之內取得證書，否則便失去修復資格。

過去對傳統匠師資格採較為寬鬆的認定，只須下列一項即可擁有修復古蹟的資格，包括被認定為文資保存技術者、名列內政部普查傳統工匠名錄、具有相當傳統技術及成果並經審查公告者。

新法首度落實傳統匠師分級制度，將傳統匠師分為初、中、高三級，匠師必須取得證書方能參與修復古蹟。而修復古蹟的年資和參與古蹟修復工程的規模必須累積到一定程度，方能取得中級證書、成為主要負責匠師。

南藝大校長邱上嘉表示，過去的傳統匠師資格認定，只要提出申請、通過委員勘查即可。但勘查若未落實，便會出現「掛名」匠師，根本沒有實作經驗、卻能成為主要負責匠師，這也是台灣古蹟經常「修壞」的關鍵問題。

此外，內政部普查傳統工匠名錄是在一九九二年完成，這批匠師平均年齡已逾八十歲，一半以上已作古，資料庫卻未更新。因此，多年來，古蹟界一直想推動傳統匠師分級制度，透過考照與換照，整理匠師名單。

邱上嘉表示，修法規定對修復有興趣者，只要通過考試便可取得初級證書進入工地擔任助理，累積一定資歷再可取得中級證書擔任主要匠師，可鼓勵新手進入工地見習。而已取得修復資格的匠師，在限期六年的「換照」過程中，主管機關可導入研習課程，讓老一輩匠師「補課」取得職安、環保觀念等新的修復知識。

不過此次修法首度將傳統工藝保存者也列入傳統匠師之列。邱上嘉認為，可能讓許多跟古蹟修復無關的傳統工藝如布袋戲衣帽製作，也擁有古蹟修復資格，導致另一種「借牌」現象，須審慎評估。

