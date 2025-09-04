台南南光中學AI協作素養營 學員收穫豐碩

台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」，最後並由學生分組展現成果，校長張添唐大讚同學不論口語或文字都十分暢達，並表示，作文的價值在於書寫個人的觀察、體認與感受，並能加以轉化；AI是輔助工具，不能把AI生成的文章當作業交差。

本次營隊由聯合報寫作教室講師授課，教導學生如何運用AI，學習關鍵字搜尋、筆記方法，並提醒查核資料真實性，切勿盡信AI。同時，課程還引導學生討論校園安全與霸凌議題，內容多元而深刻。

國一忠班吳宥辰原以為營隊是教寫AI程式，沒想到是學習如何運用AI，收穫滿滿。他最喜歡辯論課，覺得如何對AI下指令很有趣，若明年還有機會，一定再參加，「希望能有更多時間操作AI、實際練習不同的筆記法，收穫會更豐富！」

同班蔡善仰也說，營隊課程豐富，不但學習很多知識，也思考校園安全議題。他最大的收穫是學會在說服他人時，把直白、尖銳的語句轉化為能讓人感動的表達。此外，每位學員都要上台報告的要求，也讓少有台上經驗的他，有磨練口語表達的機會。

營隊舉行期間遇上暴雨與颱風，校園積水與安全問題也成了討論題材。國一仁班王寀甯表示，不論是研究校園潛藏的安全隱憂，或提出解決方案，都是小組成員合作蒐集資料、集思廣益的成果。以前在國小從未做過團體報告，但營隊幾乎每堂課都需要分組討論、上台發表，「開學時老師提到，大學課程常需要團體報告，我就把這次營隊當作先修班來練習。」 台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」，學生不但要練習下關鍵字搜尋資料，也要學習筆記方法。圖／教育事業部 台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」，學生分組上台報告成果。圖／教育事業部 國一忠蔡善仰（右三）在報告時，把簡報轉化成自己的語言，自信地表達。圖／教育事業部

商品推薦