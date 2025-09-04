快訊

台南南光中學AI協作素養營 學員收穫豐碩

聯合報／ 教育事業部
台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」，學生要練習下關鍵字搜尋資料，也學習筆記方法。圖／教育事業部
台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」，學生要練習下關鍵字搜尋資料，也學習筆記方法。圖／教育事業部

台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」，最後並由學生分組展現成果，校長張添唐大讚同學不論口語或文字都十分暢達，並表示，作文的價值在於書寫個人的觀察、體認與感受，並能加以轉化；AI是輔助工具，不能把AI生成的文章當作業交差。

本次營隊由聯合報寫作教室講師授課，教導學生如何運用AI，學習關鍵字搜尋、筆記方法，並提醒查核資料真實性，切勿盡信AI。同時，課程還引導學生討論校園安全與霸凌議題，內容多元而深刻。

國一忠班吳宥辰原以為營隊是教寫AI程式，沒想到是學習如何運用AI，收穫滿滿。他最喜歡辯論課，覺得如何對AI下指令很有趣，若明年還有機會，一定再參加，「希望能有更多時間操作AI、實際練習不同的筆記法，收穫會更豐富！」

同班蔡善仰也說，營隊課程豐富，不但學習很多知識，也思考校園安全議題。他最大的收穫是學會在說服他人時，把直白、尖銳的語句轉化為能讓人感動的表達。此外，每位學員都要上台報告的要求，也讓少有台上經驗的他，有磨練口語表達的機會。

營隊舉行期間遇上暴雨與颱風，校園積水與安全問題也成了討論題材。國一仁班王寀甯表示，不論是研究校園潛藏的安全隱憂，或提出解決方案，都是小組成員合作蒐集資料、集思廣益的成果。以前在國小從未做過團體報告，但營隊幾乎每堂課都需要分組討論、上台發表，「開學時老師提到，大學課程常需要團體報告，我就把這次營隊當作先修班來練習。」

台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」，學生不但要練習下關鍵字搜尋資料，也要學習筆記方法。圖／教育事業部
台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」,學生不但要練習下關鍵字搜尋資料,也要學習筆記方法。圖／教育事業部
台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」，學生分組上台報告成果。圖／教育事業部
台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」,學生分組上台報告成果。圖／教育事業部
國一忠蔡善仰（右三）在報告時，把簡報轉化成自己的語言，自信地表達。圖／教育事業部
國一忠蔡善仰(右三)在報告時,把簡報轉化成自己的語言,自信地表達。圖／教育事業部

辯論 校園安全 寫作教室

相關新聞

「我想努力打棒球」展望會助學金 陪伴弱勢學子勇敢追夢

「我想繼續努力打棒球，不讓家人擔心，希望未來能成為職業選手！」國中生小凱在領到助學金與新書包時，眼神充滿期待。台灣世界展...

台南南光中學AI協作素養營 學員收穫豐碩

台南南光中學國中部日前舉行「AI協作核心素養決勝營」，最後並由學生分組展現成果，校長張添唐大讚同學不論口語或文字都十分暢...

教育部新成員亮相 政務次長劉國偉：心情像轉學生

教育部今天依習俗於中午舉行中元普渡，新成員、教育部政務次長劉國偉也首度亮相，他受訪時表示，過去都在大專校院任職，今天心情...

產學共榮：高等教育深耕計畫下臺灣大學產學合作的意義、挑戰與前瞻

本期評鑑雙月刊以「產學合作」為主題，介紹技專校院之產學合作趨勢，並探討其對人才培育、產業競爭力及社會發展的多重效益。特別邀請國立臺灣大學機械工程系終身特聘教授覺文郁，深入剖析技專校院在「高等教育深耕計畫」（簡稱深耕計畫）推動下的合作轉型，分享他對產學合作核心意義、潛在挑戰與前瞻策略的觀察與建言，並結合國際案例，為我國高教未來如何深化與產業及社會的系統性連結、實現學用合一與永續發展提供借鑑。

明志科技大學校長劉祖華：厚實產學能量 深化研發鏈結 打造產學研發型科技大學

面對青年學用落差的困境，全國各大專校院紛紛尋求強化實務連結、縮短教育與產業間距離的有效途徑。本期評鑑雙月刊邀請明志科技大學（簡稱明志）校長劉祖華，分享其如何深耕產學合作，透過「厚三明治實習制度」和企業公費生、研究中心共構等創新措施，培養即戰力且穩定深耕產業的優質技術人才。

國立屏東科技大學的產學合作之道

目前臺灣高等教育正面臨少子女化的劇烈衝擊，不僅招生壓力日益加劇，整體辦學資源也需更有效整合，各大學紛紛進入「收斂與重組期」。在此趨勢下，學校如何定位自身特色、發揮核心競爭力，已成為能否永續發展的關鍵。

