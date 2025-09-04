專技辦法放寬解理工教師荒 要求6年資歷、修8學分

科技業吸走大量理工教師，教育部預告修法，放寬彈性聘用管道，讓6年以上業界資歷、任職於員工100人以上的中大型企業的人才，加修8學分教育專業後，可擔任高中職的專技教師。

台灣科技業人才需求眾多，導致許多理工科教師、師培生放棄教職，改到科學園區上班。教育部長鄭英耀7月在全國教育局處長會議首度拋出將修法，提供彈性機制，鼓勵產業界人才轉換跑道，進入學校擔任專業及技術教師。

教育部近日正式預告「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法（以下簡稱辦法）」修正草案。原本這項管道僅限專業科目、技術科目，多是任教於高職；修正草案新增「特殊科目」，涵蓋「羅致不易且待加強培育之一般科目」，也就是普通高中的物理、化學等課程，在一定條件下也可適用此辦法，吸納業界人才任教。

想透過上述管道進入高中職當教師，須有相關系所學士以上學位，以及6年以上業界經驗，將由專家諮詢會議審查確認。草案並規定，辦法生效後（預計為今年11月底），業界人才如果沒有教師證書，須先修完8學分的教育專業。

鄭英耀7月拋出彈性聘用的構想後，便引起教師團體反彈。全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良今天接受中央社電訪表示，教育部為了解決教師荒，濫用專技教師的特例，恐對行之有年的師培體系造成傷害。

「現在是缺資訊、自然教師，以後會不會擴大到國文、英文等科目？」侯俊良表示，姑且不論能不能吸引到業界人才，教育部草案已落入頭痛醫頭、腳痛醫腳，只求量不求質，應該從教師工作條件與職場環境改善著手，才能吸引更多優秀人才加入師資行列。

教育部今天以文字回應中央社指出，目前規劃除須6年業界經驗，且須任職於經濟部完成公司登記且員工人數100人以上的中大型企業或外商公司。

對於外界擔心影響師培體系人才出路，教育部指出，專技教師人數按規定，須在專任教師員額編制內調整，並以總員額1/8為限。

教育部強調，放寬專技教師進入校園，是為提供學校另一個管道聘用師資。仍須經由各校教評會公開甄選，並再交由教育部審核相關資格條件，才會發給專技教師證書。

