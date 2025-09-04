「我想努力打棒球」展望會助學金 陪伴弱勢學子勇敢追夢
「我想繼續努力打棒球，不讓家人擔心，希望未來能成為職業選手！」國中生小凱在領到助學金與新書包時，眼神充滿期待。台灣世界展望會南區為9760名弱勢兒少發放共計7300萬元助學金，更串連企業愛心，包括九乘九文具專家、金石堂書店的捐贈，讓孩子們帶著全新的學習用品迎接新學期。
負責陪伴小凱的展望會社工表示，小凱有兩個妹妹，家庭成員多，若缺乏外部協助，孩子的就學權益將面臨風險。雖然家庭經濟困難，媽媽因身體狀況無法穩定工作，繼父則辛苦在鋼鐵廠支撐家計，但展望會的7500元助學金，加上企業捐贈的文具與書包，讓他能安心迎接新學期，把心力放在課業與棒球場上，勇敢朝夢想邁進。
同樣在困境中努力的小江，父母除了要養育他和妹妹，還得照顧年幼的外甥子女，靠著爸爸在工地打零工維持生計。即使如此，小江仍在校園展現樂觀積極的一面，參加舉重社團，在課業與運動間找到平衡。他說，有了助學金的幫助，就能減輕家裡的負擔，能安心學習，繼續追求夢想。妹妹則揹著金石堂捐贈的新書包，笑著說每天都期待上學。
南區處長林惠君感謝社會各界共襄盛舉，並強調「教育是翻轉生命最重要的關鍵」，呼籲大眾一起守護弱勢學子的受教權，幫助更多孩子勇敢追夢。
