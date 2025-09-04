快訊

教育部新成員亮相 政務次長劉國偉：心情像轉學生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀（中）與政務次長張廖萬堅（左）、劉國偉（右）等人，在教育部前出席中元普渡活動。記者林澔一/攝影
教育部長鄭英耀（中）與政務次長張廖萬堅（左）、劉國偉（右）等人，在教育部前出席中元普渡活動。記者林澔一/攝影

教育部今天依習俗於中午舉行中元普渡，新成員、教育部政務次長劉國偉也首度亮相，他受訪時表示，過去都在大專校院任職，今天心情像「轉學生」，會保持對台灣教育的熱愛，和教育部團隊一起努力。

卓內閣小幅改組，由前明新科大校長劉國偉接任教育部政務次長職務。劉今天表示，起先是在銘傳大學任教30年，後借調到明新科大，先前沒有想過人生會轉換跑道、進入教育部服務，將接手督導青年署、國際司、資科司、統計處等單位，目前上任第4天，心情就像轉學生。

劉國偉畢業於國立台灣海洋大學電子工程學系學士、美國雪城大學電機工程學系碩士、美國康乃狄克大學電機工程所博士，教職生涯主要於銘傳大學服務，曾擔任銘傳大學國際副校長、國際副校長暨國際學院院長等職務，後至明新科大擔任校長職務。

今年五月起，教育部陸續面臨多起升學爭議、學士後醫學系名額爭議、師大女足案、中小學缺師等各項挑戰，日前教育部長鄭英耀獲總統賴清德親自慰留，盼持續推動政策。鄭今天也率領教育部一級主管團隊依習俗舉行中元普渡，並於供桌上擺上「綠色乖乖」，祈求未來政務推動順利。

教育部公告草案 擬放寬專技教師「修8學分」攬自然科人才

近年全國鬧教師荒，受到科技業高薪磁吸效應影響，自然科教師的招聘尤為重災區。對此，教育部近日公告修法，擬放寬現行以聘請高職...

產學共榮：高等教育深耕計畫下臺灣大學產學合作的意義、挑戰與前瞻

本期評鑑雙月刊以「產學合作」為主題，介紹技專校院之產學合作趨勢，並探討其對人才培育、產業競爭力及社會發展的多重效益。特別邀請國立臺灣大學機械工程系終身特聘教授覺文郁，深入剖析技專校院在「高等教育深耕計畫」（簡稱深耕計畫）推動下的合作轉型，分享他對產學合作核心意義、潛在挑戰與前瞻策略的觀察與建言，並結合國際案例，為我國高教未來如何深化與產業及社會的系統性連結、實現學用合一與永續發展提供借鑑。

明志科技大學校長劉祖華：厚實產學能量 深化研發鏈結 打造產學研發型科技大學

面對青年學用落差的困境，全國各大專校院紛紛尋求強化實務連結、縮短教育與產業間距離的有效途徑。本期評鑑雙月刊邀請明志科技大學（簡稱明志）校長劉祖華，分享其如何深耕產學合作，透過「厚三明治實習制度」和企業公費生、研究中心共構等創新措施，培養即戰力且穩定深耕產業的優質技術人才。

國立屏東科技大學的產學合作之道

目前臺灣高等教育正面臨少子女化的劇烈衝擊，不僅招生壓力日益加劇，整體辦學資源也需更有效整合，各大學紛紛進入「收斂與重組期」。在此趨勢下，學校如何定位自身特色、發揮核心競爭力，已成為能否永續發展的關鍵。

景碩科技透過產學一體化建立人才鏈：產學合作之業界觀點

總公司位於桃園市新屋區的景碩科技股份有限公司（簡稱景碩科技）成立於2000年，在臺灣有石磊廠、清華廠、新豐廠及幼獅廠。景碩科技在 IC 載板業界耕耘多年，具備技術領先的優勢，而服務之客戶也遍布全球。公司著重技術品質並持續開發創新，也對於高等教育產學合作的推動不遺餘力，不但與國立東華大學（簡稱東華）攜手申請並執行教育部「半導體IC載板產業實務人才培育專班」計畫，也與國內多所大專校院合作。本期評鑑雙月刊邀請景碩科技人力資源處李秉澤資深處長分享景碩科技對於產學合作的理念及實務經驗，並以業界觀點提出對於高等教育品質保證的看法及建議。

