教育部新成員亮相 政務次長劉國偉：心情像轉學生
教育部今天依習俗於中午舉行中元普渡，新成員、教育部政務次長劉國偉也首度亮相，他受訪時表示，過去都在大專校院任職，今天心情像「轉學生」，會保持對台灣教育的熱愛，和教育部團隊一起努力。
卓內閣小幅改組，由前明新科大校長劉國偉接任教育部政務次長職務。劉今天表示，起先是在銘傳大學任教30年，後借調到明新科大，先前沒有想過人生會轉換跑道、進入教育部服務，將接手督導青年署、國際司、資科司、統計處等單位，目前上任第4天，心情就像轉學生。
劉國偉畢業於國立台灣海洋大學電子工程學系學士、美國雪城大學電機工程學系碩士、美國康乃狄克大學電機工程所博士，教職生涯主要於銘傳大學服務，曾擔任銘傳大學國際副校長、國際副校長暨國際學院院長等職務，後至明新科大擔任校長職務。
今年五月起，教育部陸續面臨多起升學爭議、學士後醫學系名額爭議、師大女足案、中小學缺師等各項挑戰，日前教育部長鄭英耀獲總統賴清德親自慰留，盼持續推動政策。鄭今天也率領教育部一級主管團隊依習俗舉行中元普渡，並於供桌上擺上「綠色乖乖」，祈求未來政務推動順利。
