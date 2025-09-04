教育部新成員亮相 政務次長劉國偉：心情像轉學生

總公司位於桃園市新屋區的景碩科技股份有限公司（簡稱景碩科技）成立於2000年，在臺灣有石磊廠、清華廠、新豐廠及幼獅廠。景碩科技在 IC 載板業界耕耘多年，具備技術領先的優勢，而服務之客戶也遍布全球。公司著重技術品質並持續開發創新，也對於高等教育產學合作的推動不遺餘力，不但與國立東華大學（簡稱東華）攜手申請並執行教育部「半導體IC載板產業實務人才培育專班」計畫，也與國內多所大專校院合作。本期評鑑雙月刊邀請景碩科技人力資源處李秉澤資深處長分享景碩科技對於產學合作的理念及實務經驗，並以業界觀點提出對於高等教育品質保證的看法及建議。

