快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部公告草案 擬放寬專技教師「修8學分」攬自然科人才

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部日前預告「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」修正草案，引用教育人用任用條例第20條，首度納入「特殊科目」教師為法條適用對象。本報資料照片
教育部日前預告「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」修正草案，引用教育人用任用條例第20條，首度納入「特殊科目」教師為法條適用對象。本報資料照片

近年全國鬧教師荒，受到科技業高薪磁吸效應影響，自然科教師的招聘尤為重災區。對此，教育部近日公告修法，擬放寬現行以聘請高職實務教師為主的「專技教師」制度，讓具有業界經驗6年、且有特殊成就者，也能成為正式教師，並加修8個教育學分。對此，全教總批評是「病急亂投醫」的短線操作，擔心破壞現有師培體系，對一般科目教學造成損害。

教育部日前預告「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」修正草案，引用教育人用任用條例第20條，首度納入「特殊科目」教師為法條適用對象，並補充說明，特殊科目是指羅致不易且待加強培育的一般科目，至於何謂特殊科目，會由教育部另定。

而在草案中，若學校要聘請特殊科目的專技教師，人選需符合數項條件之一，例如具有相關職業證照，或是6年業界實務工作經歷且有特殊成就。備齊證明文件後，學校應報給主管機關審核，審核通過即可成為專技教師，但須在規定期限內修畢8學分的教育專業學分班。

全國校長協會理事長陳清義說，以業界實務經歷為條件所聘任的業師，在教學與班級經營方面，相對不足，可能還需有教師在旁協同教學。另一方面，業師就算透過此管道成為正式老師，鐘點費和一般教師還是相同，既然現在聘不到人了，在同樣條件底下，難期待還會吸引到更多人。

全教總則強調，反對教育部的「彈性聘任」計畫，認為這是「病急亂投醫」的短線操作，不僅會破壞現有的師資培育體系，也忽視了中小學教師在學科教學之外，對學生品格、行為、道德價值引導的重要性。

全教總說，造成教師荒的根本原因，在於教育環境日趨惡劣。對此，呼籲中止彈性聘任管道，不應濫用技職體系的專技教師制度，避免對一般科目教學造成損害。

教育部說，因應半導體、AI等業界吸引力強，教學現場面臨STEM或自然、科技領域教師招聘不易，規畫增加彈性聘任管道，引導相關系所畢業且具業界資歷或曾任大專校院講師級以上教學或研究工作等人才，經校內教評會公開甄選，並由教育部完成審核程序及相關教育專業課程後，擔任專業及技術教師。

針對「特殊科目」的訂定，教育部表示，將另修正「高級中等學校專業及技術教師任教特殊科目對照表」及「高級中等學校專業及技術教師甄審資格對照表」，明定「特殊科目」任教科目及甄審資格。

教育部強調，入校擔任STEM或自然、科技領域專技教師的學、經歷仍應經過嚴謹的審查程序。

以「專業工作經歷」來說，教育部現以具相關業界實際工作經驗或曾任大專校院講師級以上教學或研究工作6年以上為準，經驗認定將召開專家諮詢會議審查確認，目前規畫其任職之業界規模原則需於經濟部完成公司登記且員工人數100人以上之中大型企業或外商公司。

教育部表示，專技教師人數應在專任教師員額編制內調整，並以專任教師總員額八分之一為限。

科目 教師荒 教育部

延伸閱讀

台南成立青年氣候行動團 用實踐打造低碳韌性城市

三連霸！嶺東科大深化社區教育 南湖社大連3年評鑑特優

要求學校填報第7節課排課狀況？ 桃市教育局：僅提醒、非強制

新五專首年招生偏冷 教育部將加強國中宣導

相關新聞

教育部公告草案 擬放寬專技教師「修8學分」攬自然科人才

近年全國鬧教師荒，受到科技業高薪磁吸效應影響，自然科教師的招聘尤為重災區。對此，教育部近日公告修法，擬放寬現行以聘請高職...

產學共榮：高等教育深耕計畫下臺灣大學產學合作的意義、挑戰與前瞻

本期評鑑雙月刊以「產學合作」為主題，介紹技專校院之產學合作趨勢，並探討其對人才培育、產業競爭力及社會發展的多重效益。特別邀請國立臺灣大學機械工程系終身特聘教授覺文郁，深入剖析技專校院在「高等教育深耕計畫」（簡稱深耕計畫）推動下的合作轉型，分享他對產學合作核心意義、潛在挑戰與前瞻策略的觀察與建言，並結合國際案例，為我國高教未來如何深化與產業及社會的系統性連結、實現學用合一與永續發展提供借鑑。

明志科技大學校長劉祖華：厚實產學能量 深化研發鏈結 打造產學研發型科技大學

面對青年學用落差的困境，全國各大專校院紛紛尋求強化實務連結、縮短教育與產業間距離的有效途徑。本期評鑑雙月刊邀請明志科技大學（簡稱明志）校長劉祖華，分享其如何深耕產學合作，透過「厚三明治實習制度」和企業公費生、研究中心共構等創新措施，培養即戰力且穩定深耕產業的優質技術人才。

國立屏東科技大學的產學合作之道

目前臺灣高等教育正面臨少子女化的劇烈衝擊，不僅招生壓力日益加劇，整體辦學資源也需更有效整合，各大學紛紛進入「收斂與重組期」。在此趨勢下，學校如何定位自身特色、發揮核心競爭力，已成為能否永續發展的關鍵。

景碩科技透過產學一體化建立人才鏈：產學合作之業界觀點

總公司位於桃園市新屋區的景碩科技股份有限公司（簡稱景碩科技）成立於2000年，在臺灣有石磊廠、清華廠、新豐廠及幼獅廠。景碩科技在 IC 載板業界耕耘多年，具備技術領先的優勢，而服務之客戶也遍布全球。公司著重技術品質並持續開發創新，也對於高等教育產學合作的推動不遺餘力，不但與國立東華大學（簡稱東華）攜手申請並執行教育部「半導體IC載板產業實務人才培育專班」計畫，也與國內多所大專校院合作。本期評鑑雙月刊邀請景碩科技人力資源處李秉澤資深處長分享景碩科技對於產學合作的理念及實務經驗，並以業界觀點提出對於高等教育品質保證的看法及建議。

志聖工業深化產學鏈結 攜手大學打造跨世代的人才共育機制

志聖工業股份有限公司（簡稱志聖）成立於1966年，深耕光與熱的應用，專注於開發壓、貼、撕、烤、電鍍前處理等關鍵製程技術，並結合G2C+聯盟夥伴資源打造全面的製程解決方案，成為晶圓與載板先進製程中的設備領先者。志聖在專注本業、深耕技術的同時，更積極與大學校園進行產學合作，探索新技術的可能性，自2006年起，陸續與國立臺灣大學（簡稱臺大）、國立清華大學（簡稱清華）、逢甲大學（簡稱逢甲）及明志科技大學（簡稱明志）等多間學校共同研發創新技術、提供獎學金合作及實習機會，期望結合產學研力量，培育接軌未來的人才，厚植產業技術創新根基。本期評鑑雙月刊邀請志聖總經理梁又文分享志聖推動產學合作的理念與實務經驗，並從企業的角度出發，談產業如何與學界攜手合作，打造結合產業需求與教育願景的人才生態圈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。