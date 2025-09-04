教育部公告草案 擬放寬專技教師「修8學分」攬自然科人才

近年全國鬧教師荒，受到科技業高薪磁吸效應影響，自然科教師的招聘尤為重災區。對此，教育部近日公告修法，擬放寬現行以聘請高職實務教師為主的「專技教師」制度，讓具有業界經驗6年、且有特殊成就者，也能成為正式教師，並加修8個教育學分。對此，全教總批評是「病急亂投醫」的短線操作，擔心破壞現有師培體系，對一般科目教學造成損害。

教育部日前預告「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」修正草案，引用教育人用任用條例第20條，首度納入「特殊科目」教師為法條適用對象，並補充說明，特殊科目是指羅致不易且待加強培育的一般科目，至於何謂特殊科目，會由教育部另定。

而在草案中，若學校要聘請特殊科目的專技教師，人選需符合數項條件之一，例如具有相關職業證照，或是6年業界實務工作經歷且有特殊成就。備齊證明文件後，學校應報給主管機關審核，審核通過即可成為專技教師，但須在規定期限內修畢8學分的教育專業學分班。

全國校長協會理事長陳清義說，以業界實務經歷為條件所聘任的業師，在教學與班級經營方面，相對不足，可能還需有教師在旁協同教學。另一方面，業師就算透過此管道成為正式老師，鐘點費和一般教師還是相同，既然現在聘不到人了，在同樣條件底下，難期待還會吸引到更多人。

全教總則強調，反對教育部的「彈性聘任」計畫，認為這是「病急亂投醫」的短線操作，不僅會破壞現有的師資培育體系，也忽視了中小學教師在學科教學之外，對學生品格、行為、道德價值引導的重要性。

全教總說，造成教師荒的根本原因，在於教育環境日趨惡劣。對此，呼籲中止彈性聘任管道，不應濫用技職體系的專技教師制度，避免對一般科目教學造成損害。

教育部說，因應半導體、AI等業界吸引力強，教學現場面臨STEM或自然、科技領域教師招聘不易，規畫增加彈性聘任管道，引導相關系所畢業且具業界資歷或曾任大專校院講師級以上教學或研究工作等人才，經校內教評會公開甄選，並由教育部完成審核程序及相關教育專業課程後，擔任專業及技術教師。

針對「特殊科目」的訂定，教育部表示，將另修正「高級中等學校專業及技術教師任教特殊科目對照表」及「高級中等學校專業及技術教師甄審資格對照表」，明定「特殊科目」任教科目及甄審資格。

教育部強調，入校擔任STEM或自然、科技領域專技教師的學、經歷仍應經過嚴謹的審查程序。

以「專業工作經歷」來說，教育部現以具相關業界實際工作經驗或曾任大專校院講師級以上教學或研究工作6年以上為準，經驗認定將召開專家諮詢會議審查確認，目前規畫其任職之業界規模原則需於經濟部完成公司登記且員工人數100人以上之中大型企業或外商公司。

教育部表示，專技教師人數應在專任教師員額編制內調整，並以專任教師總員額八分之一為限。

