故宮131件文物遠征捷克！正副院長推薦最愛「大貓小貓」聯手萌翻歐洲

國立故宮博物院將於9月11日起，在捷克國家博物館盛大推出「故宮文物百選及其故事」特展，展覽進入開幕倒數一週。今天故宮搶先公開展覽亮點，由故宮院長蕭宗煌與總策展人、故宮副院長余佩瑾，共同推薦「大貓小貓」雙萌組合，從「大貓」獅子圖到「喵星人」墨玉貓，用萌寵魅力圈粉歐洲觀眾。

此次赴捷克展出的故宮文物共131件，故宮院長蕭宗煌特別推薦〈清人狻猊圖〉。「狻猊」其實是古代對獅子的稱呼，詞源來自印度語系或梵語，經由西域傳入中國。由於古人罕見真實獅子，畫家多以想像揮灑筆墨。畫中描繪雄獅伏於水岸巨木下，頭頂鬃毛，瞠目咧嘴，既有王者氣勢，卻又帶點古怪幽默。

獅子在東西方都是祥瑞的象徵。東方視獅子為四海昇平、威德遠播的吉祥瑞獸，捷克則以雙尾獅作為國徽象徵，代表堅毅與勇氣。故宮表示，希望藉由這幅院藏〈清人狻猊圖〉，讓東西方獅王在布拉格相遇，為台捷文化交流增添豐富趣味。

余佩瑾則推薦喵星人代表〈墨玉貓〉，更形容為「故宮加菲貓」。這件玉雕小貓原藏於乾隆皇帝「外出楠木摺疊百什件桌」中，便於皇帝隨行賞玩。作品體態渾圓，單手可握，黝黑皮色其實為人工染色，貓咪臀部隱約可見原始的青白玉質。從眼睛、鼻子、臉頰、臀部到肉球，全身圓滾滾的模樣，童趣十足，彷彿正靜靜蜷伏等待著主人。

余佩瑾分享策展幕後小故事。她表示，在捷克首都布拉格經常可見貓的身影，作家卡夫卡也曾在其作品中探討過貓。當捷克策展團隊來台交流時，還特地尋訪體驗台灣的貓咪咖啡廳，可見喵星人魅力無遠弗屆，而這件古代玉貓也巧妙連結台捷兩地共同的生活趣味，為這次國際展覽合作增添一抹療癒的人情味。

故宮將於9月11日至12月31日，於捷克國家博物館推出「故宮文物百選及其故事」特展，並響應外交部與文化部推動「2025歐洲台灣文化年」，向歐洲觀眾展現台灣深厚多元的文化底蘊。

展覽策畫10個單元主題，交織故宮文物的精彩故事。從經典的「家喻戶曉的翠玉白菜」、展現宮廷匠心的「皇室的微型收藏」，到精湛工藝的「透光古鏡」；從充滿文人雅趣的「赤壁懷古」與「文人的日常生活」，再到描繪市井風貌的「清明盛世下的庶民」；還有富含童趣的「宮廷藝術中的貓」、充滿奇幻色彩想像的「異獸獻祥瑞」與「東方的神鬼傳奇」，以及寓意深遠的「鯉魚躍龍門」，引領歐洲觀眾走入跨越時空的文化之旅。 故宮將於9月11日至12月31日，於捷克國家博物館推出「故宮文物百選及其故事」特展。131件文物中，故宮副院長余佩瑾推薦喵星人代表〈墨玉貓〉，憨萌模樣圈粉歐洲觀眾。圖／故宮提供 故宮將於9月11日至12月31日，於捷克國家博物館推出「故宮文物百選及其故事」特展。131件文物中，故宮院長蕭宗煌推薦〈清人狻猊圖〉，呼應捷克國徽雙尾獅，展現文化對話趣味。圖／故宮提供

