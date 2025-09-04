台南用藝術啟發創意 培訓240名廣達「游於藝」藝術小尖兵

台南市教育局與廣達文教基金會攜手推動「游於藝」計畫11年，剛開學9月15日巡迴展覽就要登場，主題是「見微知美-驚豔新視界」，包含有「自然觀察看見蘊藏之美」、「捕捉自然的奧秘」與「自然妙點子」；還特別培訓240名藝術小尖兵，透過沉浸式學習方式培養藝術素養與導覽能力。

教育局表示，廣達「游於藝」計畫透過博物館專業培訓課程，讓同盟學校學生有機會體驗博物館的氛圍、學習博物館運作及作品維護等相關常識，並透過觀察導覽員解說及肢體運用課程，讓學生成為該校的導覽員，以「能在眾人面前導覽一幅畫」為培訓目標。透過這樣的歷程，不僅培養學生的藝術素養與表達能力，也讓學生在實際導覽中建立自信、發掘潛能，此計畫讓藝術教育走出課本，真正落實於學生的生活與成長歷程中。

開展前共培訓12校240名藝術小尖兵,基金會也辦理教師研習課程,協助教師深入了解本年度主題與教學重點,掌握教學策略與導引技巧,進而有效帶領學生參與計畫,展現學習成果。114學年度「《游於藝》計畫由盟主學校立人國小領銜帶領,參與的12所盟校包括興國高中、光華高中、南新國中、西港國中等4所國高中,及永福、六甲、南科實小、億載、關廟、三慈、月津、立人等8所小學,將於9月15日起,由永福國小接力展出,展開為期一年的巡迴展覽,邀請各界共襄盛舉,一同見證學生在藝術學習歷程中的成長與蛻變。

