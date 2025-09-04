快訊

三連霸！嶺東科大深化社區教育 南湖社大連3年評鑑特優

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東科技大學承辦的台中市南湖社區大學，連續3年榮獲台中市社區大學校務評鑑「特優」，達成三連霸佳績。圖／嶺東科技大學提供
嶺東科技大學承辦的台中市南湖社區大學，連續3年榮獲台中市社區大學校務評鑑「特優」，達成三連霸佳績。圖／嶺東科技大學提供

嶺東科技大學承辦的台中市南湖社區大學，繼2023、2024年連續兩年榮獲台中市社區大學校務評鑑「特優」後，今年再度蟬聯最高榮譽，達成三連霸佳績。

南湖社大今年8月已獲教育部全國社區大學評鑑「全國優等」的肯定，9月初更由台中市政府教育局正式公布校務評鑑結果，再度榮獲「特優」。這份榮耀不僅見證嶺東科大深耕社區教育的努力，也奠定南湖社大在地方教育中的領導地位。

嶺東科大自2017年承辦南湖社大以來，持續深耕社區教育與終身學習，8年間於南屯、烏日等地開拓超過30個教學點，每年舉辦超過百場活動，讓居民能就近參與學習。豐富的課程涵蓋文化、生活、環境等多元領域，已成為地方上極具口碑的教育品牌。

南湖社大除了多樣化的課內容供民眾選擇修習之外，近年更是大力推展公共議題，引導鼓勵社區民眾參與公共事務，提升公民素養。包括教育部「社大與十二年國教計畫」、「高鐵烏日站周邊傳統聚落研究調查計畫」、公共電視台「公民記者培訓計畫」、全國社大促進會「媒體素養計畫」、台中市教育局特色課程「筏子溪生態環境守護計畫」等，不斷擴大參與領域，持續深化辦學效益。

嶺東科大校長陳仁龍表示，學校不僅專注於學術研究，更致力於在地化教育需求的滿足，從托嬰中心、幼兒園到社區大學、樂齡大學，已建構「全齡學習」的完整教育體系，未來將持續擴大服務範疇，讓嶺東成為社區民眾終身學習的堅實夥伴。

台中市 教育局 社區大學

