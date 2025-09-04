竹縣教師節敬師 發放1千元禮券

教師節即將到來，新竹縣政府今年將辦理「教師節敬師獎勵發放作業」，約8100名幼兒園到高中教師每人1000元商品禮券，總經費達810萬元，民代肯定是對教師肯定與尊重，有老師直言「收到禮券會很開心！」

縣府往年的教師節，大多是準備並製作電子賀卡及敬師影片，教師節敬師獎勵是近10年首次發放，對象包含新竹縣公私立高級中等以下學校、公私立教保服務機構，及非竹縣所轄的國立、私立高中與國立新竹特殊教育學校，約8100名，每人1000元禮券。

教育局表示，教師於教師節前可收到禮券，象徵縣府對教育人員的支持與肯定，發放設有條件，若近2年內曾受刑事處分、懲戒或彈劾，或近1年內有記過以上處分、涉及體罰、霸凌、不當管教、違反性別平等法規或不當對待幼兒等情事，將不在發放範圍內。

針對此次計畫，縣議員上官秋燕表示，教師長年在第一線默默付出，無論風吹雨打，始終守護孩子成長，值得社會尊敬。她強調，自己在議會質詢時曾呼籲縣府應更加重視教師，如今政策落實，一份小小的禮物，但代表新竹縣對教師的尊重與肯定，也是一種鼓舞，盼望未來能延續下去，讓所有老師都能感受到社會的支持。

縣府強調，教師是培育人才的關鍵角色，此次敬師獎勵不僅是一份禮物，更是社會對教育專業的肯定，傳遞「尊師重道」的精神，並激勵教師持續投入教育工作。

