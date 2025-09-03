聽新聞
0:00 / 0:00

補強校安 全教產批教部「喊假的」

聯合報／ 記者李芯／台北報導
全教產理事長林蕙蓉（中）表示新北市國中生割頸案發生後，教育部提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，實際上是喊假的。記者曾吉松／攝影
全教產理事長林蕙蓉（中）表示新北市國中生割頸案發生後，教育部提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，實際上是喊假的。記者曾吉松／攝影

為補足校安漏洞，教育部今年提出「補助國中設置副組長」與「補助國中增置學務人力」等措施，不過全教產昨召開記者會，批評教育部的方案補助比例過低、地方自籌比例太高，且符合副組長增設資格的學校全台僅四十校，占全台國中比率百分之五，政策形同「喊假的」。

對此，教育部強調，該方案是接受地方政府建議訂定，一一四學年核定補助經費逾一點二億元，目前已有多個縣市申請增聘副組長，會持續了解地方政府執行情形與需協助事項。

全教產理事長林蕙蓉表示，新北市國中生割頸案發生後，教育部提出「補助國中設置副組長」與「補助國中增置學務人力」兩方案，然而新補助的副組長方案限六十一班以上的國中申請，但全台僅四十校符合資格。呼籲教育部應立即正視現場需求，建立專責專業校安人力制度，並提供穩定的中央財政支持。

立委柯志恩則說，教育部實際補助僅三成至五成，地方政府要自籌龐大經費，對財政困難的城市而言，根本難以承擔。

桃園市教師會理事長陳俊裕指出，許多學校所增置的學務人力，都只能請代理老師協助。且目前學務處的業務愈來愈龐雜，舉凡校園濫訴事件、學生霸凌及性平事件都是由學務處承辦，再加上學生的輔導管教工作，可說是分身乏術。因此，當學務處獲補助增置人力，不一定會支援生教組業務，也可能是衛生組、訓育組。

國教行動聯盟理事長王瀚陽也強調，建議增設專責校安人力，強化通報與輔導系統的即時性，才能確保教學現場獲得實質支援。

全教總理事長侯俊良表示，目前教育部補助增置的學務人力，僅是補充、協助性質的外加人力，功能和權力沒有講清楚，在教學現場能做的有限。全教總認為，校園安全與學生輔導管教是不一樣任務，校園必須設置具備處理衝突專業技巧與知能的校安人力，能在第一時間介入處理校園衝突或學生高風險行為。

延伸閱讀

彈性育嬰假明年上路...開放以「日」請假 將鬆綁職代工時上限

要求學校填報第7節課排課狀況？ 桃市教育局：僅提醒、非強制

新五專首年招生偏冷 教育部將加強國中宣導

補校安破網 教育部年砸1.2億補助增聘學務人力、副組長

相關新聞

竹縣教師節敬師 發放1千元禮券

教師節即將到來，新竹縣政府今年將辦理「教師節敬師獎勵發放作業」，約8100名幼兒園到高中教師每人1000元商品禮券，總經...

補強校安 全教產批教部「喊假的」

為補足校安漏洞，教育部今年提出「補助國中設置副組長」與「補助國中增置學務人力」等措施，不過全教產昨召開記者會，批評教育部...

好消息！新竹縣教師節發放1千元禮券 8千餘名教師受惠

教師節即將到來，新竹縣政府今年將辦理「教師節敬師獎勵發放作業」，從幼兒園到高中教師皆可領取，每人1千元等值商品禮券，預計...

要求學校填報第7節課排課狀況？ 桃市教育局：僅提醒、非強制

教育部日前「鼓勵」國中小第7節課應安排體育、綜合活動等活動性課程，引發爭議。全教總今指，桃園市教育局在開學第一周要求各校...

影／教育部補助學務人力 全教產批「喊假的」

全教產上午舉行「教育部補助學務人力 全教產痛批補助比例低」記者會，批2023年新北市國中生割頸案發生後，教育部在2025...

破解上千元名牌護脊書包迷思 少一習慣背起來一樣沉重

明明控制書包重量不超過學童體重的10％，為何孩子仍常喊肩膀痛？打著「護脊」名號的書包，動輒數千甚至上萬元，真能一勞永逸？資深教師提醒，少了一個習慣，再貴的書包都一樣沉重，堅持兩個動作，比任何昂貴設計都來得有效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。