好消息！新竹縣教師節發放1千元禮券 8千餘名教師受惠

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
教師節即將到來，新竹縣政府今年將辦理「教師節敬師獎勵發放作業」，從幼兒園到高中教師皆可領取，每人1千元等值商品禮券，預計約8100位教師受惠。圖／本報資料照片
教師節即將到來，新竹縣政府今年將辦理「教師節敬師獎勵發放作業」，從幼兒園到高中教師皆可領取，每人1千元等值商品禮券，預計約8100位教師受惠，總經費達810萬元。發放對象包含新竹縣公私立高級中等以下學校、公私立教保服務機構，以及非竹縣所轄的國立、私立高中與國立新竹特殊教育學校，盼向所有默默耕耘的教師致上敬意。

新竹縣近年將教職員文康活動費也由1000元調高至3000元，讓老師們更好運用，對於往年的教師節，大多是準備並製作電子賀卡及敬師影片，今年將發放禮券，有老師直言「收到禮券會很開心！」

針對此次計畫，縣議員上官秋燕表示，縣內有超過8千名教師，長年在第一線默默付出，無論風吹雨打，始終守護孩子成長，值得社會尊敬。她強調，自己在議會質詢時曾呼籲縣府應更加重視教師，如今政策落實，感到非常欣慰。「這是一份小小的禮物，但代表新竹縣對教師的尊重與肯定，也是一種鼓舞，盼望未來能延續下去，讓所有老師都能感受到社會的支持。」

教育局表示，教師長年承擔教學與照顧學生的重要責任，無論課堂教學、行政工作或導師職務，都付出心力。今年依規定辦理發放，教師節前可收到禮券，象徵縣府對教育人員的支持與肯定。發放設有條件，若近2年內曾受刑事處分、懲戒或彈劾，或近1年內有記過以上處分、涉及體罰、霸凌、不當管教、違反性別平等法規或不當對待幼兒等情事，將不在發放範圍內。

縣府強調，教師是培育人才的關鍵角色，此次敬師獎勵不僅是一份禮物，更是社會對教育專業的肯定，傳遞「尊師重道」的精神，並激勵教師持續投入教育工作。

