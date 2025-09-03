要求學校填報第7節課排課狀況？ 桃市教育局：僅提醒、非強制

教育部日前「鼓勵」國中小第7節課應安排體育、綜合活動等活動性課程，引發爭議。全教總今指，桃園市教育局在開學第一周要求各校填報第7節排課狀況，讓承辦人員怨聲載道。對此，教育局回應僅是提醒，並非強制學校查填。

教育部今年4月發文地方政府，建議中小學第7節課可安排體育等活動性質課程，不過教學現場反映，課表都快排不出來了，還空降安排最後一節課，批評是加重教師負擔。

全教總今再指，桃園市教育局在今天發文要求學校填報第7堂排課狀況，「所謂拿著雞毛當令箭，實莫此為甚」，要求教育部、地方教育局處立即終止此一錯誤政策，早日讓學校回歸正常校務運作。

教育局表示，本案是教育部一般性補助款考核外加項目分數，系統由國教署建置，教育局並未另請學校查填額外表單。

教育局表示，填報期限及網站是依據國教署教育部國民及學前教育署7月9日台教國署國字第1145502889號函提醒學校查填，時值教育局學年度行政人員交接，致有疏漏又發文各校填報；教育局再以9月2日桃教小字第1140082644號發函提醒，並非強制學校查填。

