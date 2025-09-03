快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

賴總統接見東京大學訪團 持續深化台日合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

賴清德總統2日下午接見「日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團」，感謝訪團長期關心台海局勢與印太區域和平穩定，並表示期盼透過交流，持續深化台日合作與情誼。

訪賓一行包括日本貿易振興機構亞洲經濟研究所上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學教授川上桃子、學習院大學教授江藤名保子、拓殖大學教授門間理良、東京大學特任研究員陳思樺及黃偉修等。

訪團由行政院政委馬永成、外交部長林佳龍、「台灣日本關係協會」秘書長張仁久陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞時表示，很高興再次於總統府歡迎松田康博教授及日本學界友人，並感謝「東京大學兩岸關係研究小組」長期對台海穩定及印太區域和平的關注。

賴總統指出，台灣與日本關係密切，感謝日本政府多次於各種國際場合重申台海和平對印太區域的重要性，及首相石破茂對台灣日前遭逢的颱風及豪雨災情表達慰問與支持。期待透過與訪團深入交流，進一步強化台日情誼與各項合作。

隨後，松田康博教授致詞時，感謝賴總統撥冗接見。他表示，訪團成員長期關心、觀察與了解台灣的政治、經濟及兩岸關係，也非常期待後續針對台日相關議題進行交流。

日本 東京大學 兩岸關係

延伸閱讀

麻生太郎擬要求提前總裁選舉 逼首相石破茂下台

日相石破茂暗示請辭 引發市場擔憂政局混亂 日圓走貶

9月魔咒！美電子盤崩跌 台指期夜盤重挫

莫迪來訪敲定合作案 印度將獲日投資680億美元

相關新聞

教育部推補助學務人力 全教產批校安政策「喊假的」

2023年發生新北市國中生割頸案，教育部提出增置學務人力及國中學務及輔導單位設置副組長等措施，欲補足校園安全漏洞。然而，...

新五專招生冷 首屆恐成白老鼠

教育部推動「三加二新五專模式專班」，總計卅八所科大、逾一百卅所技高參加，主打在技高讀三年，免考統測就能直升科大，讀二年後...

影／教育部補助學務人力 全教產批「喊假的」

全教產上午舉行「教育部補助學務人力 全教產痛批補助比例低」記者會，批2023年新北市國中生割頸案發生後，教育部在2025...

破解上千元名牌護脊書包迷思 少一習慣背起來一樣沉重

明明控制書包重量不超過學童體重的10％，為何孩子仍常喊肩膀痛？打著「護脊」名號的書包，動輒數千甚至上萬元，真能一勞永逸？資深教師提醒，少了一個習慣，再貴的書包都一樣沉重，堅持兩個動作，比任何昂貴設計都來得有效。

新五專「公立技高+私立科大」 教團：不符學生需求

教育部推新五專專班，首屆招生卻不太理想。全教總高中職主委巫彰玫直言，教學現場很多學生沒聽過新五專，除非技高端很努力推動，...

簽合作備忘錄！故宮攜手高教基金會 打造國際青年學習體驗場域

國立故宮博物院院長蕭宗煌與財團法人高等教育國際合作基金會董事長李蔡彥今天簽署合作備忘錄，這是故宮首度與教育基金會簽署MO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。