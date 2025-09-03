賴總統接見東京大學訪團 持續深化台日合作
賴清德總統2日下午接見「日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團」，感謝訪團長期關心台海局勢與印太區域和平穩定，並表示期盼透過交流，持續深化台日合作與情誼。
訪賓一行包括日本貿易振興機構亞洲經濟研究所上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學教授川上桃子、學習院大學教授江藤名保子、拓殖大學教授門間理良、東京大學特任研究員陳思樺及黃偉修等。
訪團由行政院政委馬永成、外交部長林佳龍、「台灣日本關係協會」秘書長張仁久陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮也在座。
賴總統致詞時表示，很高興再次於總統府歡迎松田康博教授及日本學界友人，並感謝「東京大學兩岸關係研究小組」長期對台海穩定及印太區域和平的關注。
賴總統指出，台灣與日本關係密切，感謝日本政府多次於各種國際場合重申台海和平對印太區域的重要性，及首相石破茂對台灣日前遭逢的颱風及豪雨災情表達慰問與支持。期待透過與訪團深入交流，進一步強化台日情誼與各項合作。
隨後，松田康博教授致詞時，感謝賴總統撥冗接見。他表示，訪團成員長期關心、觀察與了解台灣的政治、經濟及兩岸關係，也非常期待後續針對台日相關議題進行交流。
【文教熱話題】
▪逢甲大學宿舍爆紅！網驚呼「根本高級青旅」價格曝光 最便宜月租不到4千
▪國教院調查：九年級學生近七成使用過生成式AI 過半學校開始教AI
▪與學生並肩作戰！ 北一女校長開學日宣布參加明年學測：勿自我設限
▪開學日展奇招！建中校長上演「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
▪女大生生活費比姊姊多3千…爸媽要求列預算 網見清單：太克難
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言