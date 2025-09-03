教育部推10門教保數位課程 含用藥安全、親師溝通
近年幼兒園安全受到社會關注，教育部在磨課師平臺推出10門數位課程，涵蓋用藥安全、親師溝通、違法對待幼兒案件處理程序等，完成課程並通過測驗，可獲得專業研習時數認證。
教育部今天發布新聞稿指出，依據「教保服務人員條例」第34條規定，教保服務人員任職後每2年至少應完成3小時以上的安全教育相關課程。國教署特別規劃結合幼兒課程規劃、安全教育、輔導管教及特殊幼兒支持性服務等面向的數位課程，協助教保服務人員將專業知能落實於教學現場，營造專業且友善的教保環境。
今年度上架磨課師平臺的10門課程，切合近來社會關注的議題，包括「親師合作、親師溝通與正確教養觀念」、「違法對待幼兒案件處理程序」、「特殊需求幼兒之發現、篩檢與支持性服務」、「幼兒食藥安全－兒童用藥安全宣導」。
教育部表示，數位課程不僅突破傳統實體研習的限制，也提供進修方式的彈性，教保服務人員可依個人時間彈性安排學習進度。教育部也持續協助地方政府辦理專業研習課程，鼓勵依各地實際需求，提供更多元化的進修管道。
