影／教育部補助學務人力 全教產批「喊假的」

全教產上午舉行「教育部補助學務人力 全教產痛批補助比例低」記者會，批2023年新北市國中生割頸案發生後，教育部在2025年終於提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，表面上宣稱全面支持校安，但實際上是喊假的。

林蕙蓉表示因為教育部的方案使各縣市受制於補助比例過低、自籌比例過高、人事聘用問題、而且教育部「副組長」方案僅限61班以上的國中申請，一整學年下來，教育部所提出的補助國中增置學務人力及副組長方案根本無法落實，有的縣市甚至主計及人事單位也不支持，教育部政策形同「喊假的」。

商品推薦