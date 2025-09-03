快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

聽新聞
0:00 / 0:00

影／教育部補助學務人力 全教產批「喊假的」

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
全教產上午舉行記者會，理事長林蕙蓉（中）表示2023年新北市國中生割頸案發生後，教育部在2025年終於提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，表面上宣稱全面支持校安，但實際上補助比例低。記者曾吉松／攝影
全教產上午舉行記者會，理事長林蕙蓉（中）表示2023年新北市國中生割頸案發生後，教育部在2025年終於提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，表面上宣稱全面支持校安，但實際上補助比例低。記者曾吉松／攝影

全教產上午舉行「教育部補助學務人力 全教產痛批補助比例低」記者會，批2023年新北市國中生割頸案發生後，教育部在2025年終於提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，表面上宣稱全面支持校安，但實際上是喊假的。

林蕙蓉表示因為教育部的方案使各縣市受制於補助比例過低、自籌比例過高、人事聘用問題、而且教育部「副組長」方案僅限61班以上的國中申請，一整學年下來，教育部所提出的補助國中增置學務人力及副組長方案根本無法落實，有的縣市甚至主計及人事單位也不支持，教育部政策形同「喊假的」。

人力 教育部

延伸閱讀

遠東新獲「人資界奧斯卡」獎 以人為本策略深受國際肯定

金門缺工...陳福海率隊赴立院 盼中央協助地方解決缺工困境

招募護理人才 苗栗醫院推保障年薪70萬方案

赴日動物病院實習！嘉義大學獸醫生觀摩海豚健檢、心臟超音波

相關新聞

教育部推補助學務人力 全教產批校安政策「喊假的」

2023年發生新北市國中生割頸案，教育部提出增置學務人力及國中學務及輔導單位設置副組長等措施，欲補足校園安全漏洞。然而，...

新五專招生冷 首屆恐成白老鼠

教育部推動「三加二新五專模式專班」，總計卅八所科大、逾一百卅所技高參加，主打在技高讀三年，免考統測就能直升科大，讀二年後...

影／教育部補助學務人力 全教產批「喊假的」

全教產上午舉行「教育部補助學務人力 全教產痛批補助比例低」記者會，批2023年新北市國中生割頸案發生後，教育部在2025...

破解上千元名牌護脊書包迷思 少一習慣背起來一樣沉重

明明控制書包重量不超過學童體重的10％，為何孩子仍常喊肩膀痛？打著「護脊」名號的書包，動輒數千甚至上萬元，真能一勞永逸？資深教師提醒，少了一個習慣，再貴的書包都一樣沉重，堅持兩個動作，比任何昂貴設計都來得有效。

新五專「公立技高+私立科大」 教團：不符學生需求

教育部推新五專專班，首屆招生卻不太理想。全教總高中職主委巫彰玫直言，教學現場很多學生沒聽過新五專，除非技高端很努力推動，...

簽合作備忘錄！故宮攜手高教基金會 打造國際青年學習體驗場域

國立故宮博物院院長蕭宗煌與財團法人高等教育國際合作基金會董事長李蔡彥今天簽署合作備忘錄，這是故宮首度與教育基金會簽署MO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。