管科會再度舉辦SDGs系列論壇：共探高教永續定位與行動策略

【文．華文商管教育認證組織】

為了持續強化臺灣高等教育對聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的響應與實踐，管科會華文商管教育認證組織（Accreditation Council for Chinese Business Education, ACCBE）於今（2025）年4月16日舉辦了第二場「大學定位與特色發展研討會─SDGs系列論壇」。這場線上研討會延續了2024年12月首場活動的內容模式，再次提供了寶貴的跨校交流平台。活動匯聚了來自全國超過40所大學、逾80位高教工作者，共同探討各大學在邁向永續目標轉型時，如何確立自身定位並制定出可行的策略。

本次論壇邀請多位在永續實踐領域具影響力的校長與專家進行交流對談，由獲頒聯合國氣候變遷框架公約會員國「全球永續發展英雄獎」的南華大學（簡稱南華）林聰明名譽校長擔任主持人。主講嘉賓包括國立雲林科技大學（簡稱雲科大）張傳育校長、朝陽科技大學（簡稱朝陽科大）鄭道明校長與慈濟大學（簡稱慈大）劉怡均校長，分別分享各校於永續轉型、組織治理及校務發展上的具體作法與實踐成果，展現臺灣高教在SDGs推動上的積極作為與實質進展。同時，由國立成功大學（簡稱成大）蘇慧貞前校長及國立中山大學（簡稱中山）周逸衡前副校長擔任與談人，從大學治理理念、國際視野、策略布局到行動實踐等多重面向，提出精闢回應與整體觀察，為論壇注入更深層的學術洞見與策略思維。

林聰明校長：從全球氣候危機看高等教育的永續使命

作為本次論壇的主持人，南華林聰明名譽校長以其長期投入高等教育治理與永續發展行動的經驗，以及對聯合國氣候變遷締約方會議（Conference of the Parties，簡稱COP）動向的持續關注，為論壇揭開序幕。林校長是國內積極推動將SDGs理念系統性導入校務治理的先行者之一，他在開場致詞中，以觸目驚心的現實數據，警示了當前全球面臨的嚴峻氣候危機。他指出，近年來極端氣候災害日益頻繁，從美國東部的毀滅性洪災到緬甸的強烈地震，皆釋放出氣候變遷的迫切警訊。

林校長援引最新研究數據強調，儘管國際社會自2016年啟動SDGs，旨在將全球升溫控制在1.5°C以內，然而，臺灣在2024年的年均升溫已達到1.66°C，甚至超過全球平均水準；未來恐將面臨冬季消失、夏季延長至七個月等極端氣候情境，對生態與社會民生帶來重大衝擊。面對如此挑戰，林校長回顧了COP26所提出的四大核心目標，包括加速全球減碳進程、有效保護生態棲地、積極推動氣候金融發展，以及強化國際資金合作機制。他進一步分享了去年在亞塞拜然舉行的COP29的重要決議方向，再次強調全球對於綠色生活與氣候治理的重視程度正日益提升。

林校長進一步指出，當前國際間正積極將氣候行動納入國家治理機制，臺灣亦已透過環境部設立「綠生活推動委員會」，推展多項具體政策措施。目前，包括碳費徵收、碳足跡管理與高耗能產業轉型等行動已陸續啟動，未來勢將對我國產業結構與民眾生活方式帶來深遠影響。他也提醒，大學應將永續發展視為核心課題，積極扮演引領社會轉型的關鍵角色。

雲林科技大學：以「負責任大學」為願景引領永續創新

第一位講者張傳育校長分享了雲科大在永續治理與策略實踐方面的經驗與成果。張校長指出，雲科大以「創新教學與產業對接為特色的國際知名大學」為發展願景，並透過「特色化、學術化、產學化、國際化、精準化」等五化策略建構校務藍圖。自2018年起，學校即導入ESG治理理念，逐步提升師生對永續價值的認識，並與地方建立合作機制。校內亦設置永續委員會，統籌各項行動策略，強調整合利害關係人之價值觀，以落實校務永續經營。

為回應少子女化、區位限制及全球永續發展趨勢等挑戰，雲科大自我定位為「負責任大學」，透過推動教師跨院系開設的跨域課程，至2024年已有超過七成學生參與，同時與超過300家企業進行產學合作，年度合作金額達2.17億元。在永續校園方面，學校積極推動節能減碳措施，包括建置太陽能發電系統、導入冷氣隨課供電的智慧節電機制，以及雨污分流與中水回收系統，每年節水量超過11,000噸。全校已有55棟建築獲得綠建築標章，並訂定2031年減碳50%、2046年實現碳中和之階段目標。

國際交流方面，雲科大已與全球39個國家、516所姊妹校建立合作關係，積極推動學生實驗室交換與雙聯學位計畫，拓展學生國際視野。教學層面則透過PBL問題導向學習課程、學習預警系統與逾60門線上自學教材，精準輔導學生發展潛能。張校長指出，雲科大目前向教育部所提的USR提案已全數獲得通過，並於THE世界大學影響力排名中進入前200大，在UI世界綠色大學評比中名列全球前5%及全台第8；初步已贏得各方之肯定。未來將持續強化AI應用與永續治理，朝向建構具全球競爭力的高等教育典範邁進。

朝陽科技大學：以永續治理驅動淨零轉型與世代共融

第二段演講由朝陽科大鄭道明校長接棒，分享學校在永續治理與社會實踐方面的整體策略與具體成果。鄭校長回顧，朝陽科大自2008年簽署塔樂禮宣言、啟動綠色校園建設以來，便逐步奠定永續發展的基礎，並於2021年成立「永續發展推動委員會」，作為校內最高諮詢機構，統整並系統化各項行動之方針。

鄭校長指出，永續治理初期，學校曾面臨單位間缺乏統籌、師生認知不足等挑戰，後續透過高層承諾支持，將永續議題納入校務發展計畫並建構相應課程體系，逐步克服障礙，深化落實。朝陽科大以「邁向世界級大學」為願景，將USR與SDGs作為核心發展主軸，並結合THE世界大學影響力、UI世界綠色大學、QS永續排名與U.S. News & World Report等評比，持續檢視辦學績效。為全面應對SDGs，學校亦提出「六大確保、二十項策略」，全面對應永續目標，並展現具體成果，2024年獲得UI世界綠色大學全球前50大之佳績。

在社會實踐層面，朝陽科大投入實質資源協助弱勢學生，包括設置緊急救助金、原住民族資源中心，並聘任專責原住民學生輔導人員。在環境面向，學校推動多項節能減碳措施，包括智慧水電管理系統、節水與高效能源設備，以及太陽能與微型水力發電設施等。2023年人均用水量相較2010年減少超過50%，累計碳排放量相較2008年下降49%，並設定2045年達成淨零碳排目標。

此外，朝陽科大創新推動「幼老共學」模式，將因少子女化而閒置的幼兒園空間改造為銀髮日間托老班，結合幼兒教育與高齡照顧場域，促進世代融合，並已連續獲得教育部USR專案支持。鄭校長最後強調，學校將持續透過課程創新、社區連結與國際合作，深化永續教育實踐，發揮區域型大學在地方與全球發展中的關鍵影響力。

慈濟大學：以醫學人文與利他精神實踐SDGs

第三位講者由慈大劉怡均校長分享學校如何結合慈善、醫療、教育與人文四大志業，落實SDGs與ESG實踐。劉校長指出，在董事會的長期支持下，慈大始終以利他助人為核心價值，聚焦於醫護教育、偏鄉人才培育與永續行動。自前身慈濟護專創校35年來，學校已投入逾5.7億元獎助金，培育3.2萬名畢業生，長期支援東部醫療體系，顯著改善城鄉醫療資源落差。

劉校長特別提及，慈大最具代表性的「無語良師計畫」，目前已有超過4.2萬人簽署大體捐贈，為臺灣與國際醫學教育提供重要的訓練平台。近年更推動「數位人文計畫」，以科技建構完整的大體捐贈資料庫，進一步深化醫學人文教育內涵。在科研實踐方面，慈大所研發之COVID-19快篩試劑曾支援全球19個國家防疫，展現科研與慈善並重的實踐成果。

在環境教育方面，校園長期實踐素食生活、減塑行動與淨灘活動，培養學生的碳足跡意識。因應淨零轉型趨勢，慈大亦積極投入綠領人才培育，成為東部地區碳管理專責中心，並參與國家溫室氣體盤查機制，具體推動ESG理念落實。為促進教育公平，劉校長指出，校內有超過四成學生為第一代大學生，學校透過「衣珠專案」主動提供課業輔導、心理支持與國際交流資源，鼓勵經濟弱勢學生拓展國際視野，同時積極招收由海外慈濟分會推薦之優秀學生，推動雙聯學位與英文授課，營造多元國際校園。

最後，劉校長以「利他的行動能活化學生的獎賞迴路」為例，說明慈大透過災後服務學習、海外志工行動與生命教育，激發學生的內在動機與使命感，進而培養具同理心與社會責任感的專業人才，持續將善的力量傳遞至世界各地。

蘇慧貞校長：回歸教育本質，培育具責任感的世界公民

本次論壇也特別邀請成大蘇慧貞前校長與中山周逸衡前副校長（現任ACCBE執行長）擔任與談人，分享他們的精闢見解與深度回饋。

蘇慧貞前校長在聽完三位校長的分享後指出，他們的發言充分展現了當代大學發展中極具代表性的精神與特質。她表示，三位校長不僅清楚說明學校的策略規劃，更能深入掌握發展歷程中的關鍵要素、行動成果與背後的價值內涵，顯示其作為已不只是執行層面的實踐，而是深植於學校治理脈絡與核心信念之中。

蘇校長進一步指出，雖然許多教師與教育行政人員普遍認為，大學的首要責任是協助學生為進入職場做好準備，學生本身也多持相同的看法，但大學教育不應僅止於職業技能的訓練，而應更具勇氣地重新審視其根本使命。她強調，教育工作者最重要的資產是其畢業生；大學應協助學生在SDGs與各項專業技術領域中，獲得超越以往的知識與能力。

蘇校長強調，大學的真正價值不在於短期的排名或數字績效，而應體現在其能否持續推動社會創新、轉型與進步，並以資料為基礎、價值為導向的方式回應全球的重大議題。她也提到，大學應致力於培育學生的跨域整合能力與批判性思維，鼓勵學生在多元文化的環境中學習與成長，並積極參與社會實踐，以培養具備全球視野與在地關懷的公民。唯有如此，才能在快速變動的世界中，長久維繫其作為公共知識場域與社會典範的核心角色，並持續引領教育發展的方向。

周逸衡副校長：強化策略思維，深化大學永續實踐

周逸衡副校長亦對三位校長的分享給予高度肯定，認為其內容不僅展現出大學在推動永續發展上的整體視野與實踐力道，也具體體現了理念與行動之間的緊密連結。他指出，本系列論壇的核心目的之一，即是協助大學領導階層在競爭激烈而價值多元的臺灣高教體系中釐清自身定位，進而思考如何依據自身條件與既有特色，發展出具持續性、有辨識度與高度社會價值的發展藍圖。

周副校長指出，面對資源有限與挑戰多元的現況，大學領導人須具備策略性的思維，透過系統性的有效規劃，明確選擇最適合自身發展的目標，才能將抽象的價值理念落實為有效的行動。以SDGs為例，大學應回歸自身的核心任務——知識創新與人才培育，思考欲培育出具備何種特質的學生、希望大學的研究成果與教育產出能對社會產生何種的貢獻，進而用策略規劃的方法，選定重點方向，擬定可行的方案。

周副校長亦援引管理學中的策略規劃工具——品質機能展開（Quality Function Deployment, QFD），說明如何運用此方法，將大學的理念、使命、互動關係人期待等，依據自身的相對條件，整理出欲追求的策略性效益目標，並進一步形成具體的行動指標，再轉化為各部門的年度工作計畫。透過此工具，不僅能協助學校有效整合資源，更有助於選定發展重點與先後次序，聚焦運用有限之資源。他最後強調，永續發展不應僅視為外加的政策要求，最上乘的作法，是嘗試內嵌於大學的教學、研究、校務運作與外部連結之中，形成學校的辦學特色。

結語：共築臺灣高教的永續未來

論壇最後，林聰明校長向所有主講人及與談人表達誠摯謝意，更高度肯定與會代表展現出高教界攜手推動永續發展的決心與行動。他期許未來各校持續深化制度面與文化面的實踐，從校園治理、教學研究到社會參與，全方位回應全球永續的挑戰。透過跨校協作與經驗共享，臺灣高等教育將有機會在國際舞台上發揮更具前瞻性與影響力的角色，實踐大學作為社會創新策源地與價值引領者的核心使命。

