建構區域支持網絡：靜宜大學教學實踐研究中區基地的策略與挑戰

【文．鄭志文／靜宜大學教務長】

面對高等教育中教學創新與實證研究日益受到重視的趨勢，教育部自2017年起推動「教學實踐研究計畫」，期望透過研究與教學的結合，強化學生學習成效與教師教學品質。2020年起更擴大推動「教學實踐研究區域基地計畫」，期待區域基地發揮區域中心功能，帶動鄰近學校教師投入教學創新與研究，形成實踐社群、資源共享、知能深化的支持生態。

從單點創新走向區域實踐

靜宜大學（簡稱靜宜）自2020年起承擔起全國北、中、南、東的教學實踐研究中區基地任務，本案透過系統性地整合校內外資源，不僅為中部區域大專校院教師建構了豐沛的教學實踐研究支持網絡，更成功地將教師教學創新與學生學習成效提升的願景，務實推展於教學現場。此計畫以「教師—課程—學生」總體改變為核心目標，旨在引導教師突破固有體制限制，積極投入教學創新與相關研究，進而有效激發學生學習興趣與提升學習效能。

據此，中區基地發揮其在教學改革與資源整合的既有優勢，逐步建立涵蓋教師培力、行政支持、專案協作等面向的支持架構，串聯中部地區近30所大專校院，為推動教學實踐研究建構出深具規模與韌性的區域支持網絡。本文將回顧中區基地五年來的推展歷程，聚焦其策略規劃、具體成果與未來挑戰，並從中省思高教創新推動的制度設計與可行機制。

從基礎紮根到整合擴散：基地理念與推動策略

靜宜長期耕耘教學創新，早自2015年起即透過教學卓越計畫、高等教育深耕計畫、教師多元升等重點學校計畫等政策資源，引導教師重視課室行動研究與課程設計創新，並於2018年起積極推動教學實踐研究計畫。相關量能的累積，為承接中區基地奠定制度與人力基礎。

2020年接下區域基地任務後，靜宜進一步整合校內資源，將原先分散於教務處、教學發展中心、校務研究辦公室等單位的能量，統整為「中區基地辦公室」專責團隊。此舉不僅提升橫向協作效率，也讓教師與合作學校能有清楚的服務窗口與協作節點，強化任務執行的穩定性與制度化。

中區基地的核心策略可歸納為三大系統性構面：

1.建構教師資源系統：包括實作工作坊、主題研習、升等經驗傳承與教學諮詢；

2.強化行政支持系統：推動跨校行政合作與校內制度精進；

3.協力專案辦公室任務推動：串連區域基地功能與全國政策目標。

透過此三軌併進策略，中區基地逐步形成涵蓋教師端、學校端與政策端的多層次支持結構。值得一提的是，中區基地在推動過程中特別重視「在地化策略」的運用，採取「策略性陪伴」與「主題式聚焦」兩種並行模式，一方面依據不同學校的校情與教師特性，透過社群計畫促使各校教師量身設計培力方式；另一方面則每年設定核心關鍵主題（如：跨域課程設計、AI教學應用、素養導向評量等），串連不同學校、不同層級教師形成跨校學習圈，提升知識共構效能。

區域教師的需求與新興議題：支持系統設計的核心依據

一、教師有強化教學研究能力的需求

多數教師在參與教學實踐計畫過程中，認為自己最需要的支持來自於「研究設計」與「成果撰寫」兩大面向。尤其針對教育類質性研究法、課堂行動研究法、評量工具建置與量化資料分析等主題，教師表現出高度期待。根據問卷統計，有高達72%的教師表示希望參與進階研究方法課程，顯示在「教而能研、研以促教」的理念下，教師渴望具備更強的研究力與證據產出能力。

二、教師對AI科技與數位工具應用有高度興趣

面對近年AI生成式工具（如ChatGPT）快速進入教育現場，教師普遍表現出「高度關注，但操作信心不足」的態度。問卷結果顯示，超過65%的教師希望基地開設「AI應用於教學」相關主題的工作坊，內容以課程設計整合AI工具、學生學習歷程追蹤、數位教學平台操作等為主。此顯示教育數位轉型已不再是未來趨勢，而是現場教師切身面對的轉型課題，亟需基地提供多樣化且具實務性的支持。

三、教師亟需促進學習成效與課室互動的實作策略

除了研究與科技議題外，教師亦非常關心教學現場中學生的參與度、學習動機與回饋機制。許多教師反應在多元能力學生組成的班級中，存在教學適性化與學習落差問題，亟需能提升教學互動與學生參與的實作策略，如翻轉教學、探究導向學習、數位遊戲式學習等。

四、教師有跨領域與產學合作的課程設計挑戰

在推動跨領域學習與課程模組化趨勢下，不少教師表示在「如何與異科教師協作」、「如何將企業議題轉化為教學素材」等面向上，仍缺乏實務經驗與設計模板。因此，基地後續亦規劃發展「課程共備支持平台」與「教案資料共享系統」，以協助教師突破課程創新上的邊界。

總結而言，區域教師在教學實踐的需求主要涵蓋「研究深化」、「數位應用」、「教學互動」與「跨域課程設計」等四大主軸，這些需求也構成基地設計未來支持服務與活動主題的依據方向。

教師端的推進成果：專業知能、社群動能與資源流通

中區基地發展教師社群，採取系統化推動與分層資源支持的策略，強調「教師—課程—學生」三位一體的教學精神，實質建立起以教育現場為核心、以解決問題為導向的跨校合作平台。在教師專業發展方面，基地重視「扎根實務、深化研究」雙軌並進，歷經5年推動，展現出明確成果，社群投入的規模、影響範圍與成效日益顯著。

一、規模與參與度

基地依據「中部區域基地跨校教師專業學習社群實施要點」推動，鼓勵跨校教師組成緊密互動平台，共享經驗與研究成果，大力推動跨校教師社群。2024年度共核定19組社群、實際執行18組，橫跨37校、共169位教師加入；迄2025年，更擴大為24組社群、橫跨47校，共 178位教師加入的龐大跨校合作，有效促成中部地區教師的實質參與。

以2025年為例，參與社群之教師主要涵蓋臺中、彰化、南投、雲林、苗栗、新竹、嘉義等縣市，亦有來自北部與南部的教師跨區參與。學校類型以私立大學為主（16校76人），公立大學次之（12校22人），亦包含公立與私立技職學校（合計17校），總體而言中部區社群成員共計20校138人，占全體成員之77%，符合中區基地社群設計的多元性與目標對象，並逐年上升。

為使社群有效運作，基地盡可能協助提高社群經費，使社群效益擴大。每組社群最高可獲得3至5萬元經費補助，依社群規模與實作強度進行彈性核配，鼓勵教師深化活動內容。基地亦提供顧問輔導資源、行政窗口協助、教案模板與研究方法資料包，降低社群運作門檻，增進執行效率。

二、教學實踐研究目標

社群除共同進行議題研討與實踐設計外，更具實質產出。以2024年度而言，社群成員教師共計提案75件教學實踐研究計畫，核定41件；其中3件入選績優，並分享48件研究案例。部分社群更進一步舉辦區域型工作坊、成果發表會或線上共學聚會，積極促進教師間交流與共備。尤其部分教師在社群支持下首次撰寫並申請計畫，顯示社群已成為基層教師跨入教學實踐研究的重要跳板。終究，區域基地的核心重點之一在於推動教師投件於教學實踐研究計畫，為了在最後一哩路促成教師的計畫撰寫，基地組成由24位具實務經驗的教師與專家所構成的顧問團隊，提供17人次一對一計畫諮詢，輔助教師擬定研究方案，形成支持知能轉譯的橋梁。多位首次申請教學實踐研究計畫的教師回饋表示，諮詢服務有助於理清研究架構與撰寫邏輯，減少進入門檻，強化實作信心。

三、社群效益

社群主題多元豐富，主要包含了教學設計創新導向、數位與AI應用導向、跨域實作與產學導向，此外還有素養導向、服務學習與通識跨域設計等。這些主題緊扣當前教育現場的焦點議題，展現教師實務解決與教學改革的企圖心。亦有社群發展為跨校課程合作計畫，或衍生出內部師培系統，成果逐步從小規模合作轉化為制度化機制。值得注意的是，透過社群參與，許多教師在教學實踐上的表現日益成熟，能夠從教學問題意識出發，設計更具結構性與可評量性的課程方案。部分社群計畫亦逐步轉化為跨校共備課程，並延伸發展成校內種子教師培訓計畫，強化整體教學創新文化。

四、提供豐富多元工作坊

除了社群內教師外，基地亦提供豐富多元工作坊，給予各校教師自主增能培力與共學機會。2024年度共辦理7場實作工作坊與13場主題論壇，主題涵蓋教學實踐研究方法、課程設計、評量工具、質性研究、升等經驗與學術倫理等，參與教師遍及107校，線上與實體總參與人次達1,088人。例如，2024年4月8日舉辦之「教學實踐研究方法工作坊」由東海大學巫博瀚助理教授主講，線上與現場合計113人次參與；5月13日邀請朱蕙君教授講授學習歷程評量設計；6月24日則邀請詹明峰副教授，以素養導向為核心，探討學習目標與評量對應。這些活動均能獲得各校教師的積極參與和正向回饋。

為了讓教學資源更加制度化與擴散，基地努力強化資源流通。基地彙整工作坊教材與影片，建立雲端資料平台，提供教師快速檢索、回放與再學習之管道，方便教師重溫與應用。更重要的是，中區各校對於教學工坊、跨校互動的能量不一，中區基地提供的豐富資源正適當補足各校教學學習的需求，亦呼應了基地存在的價值。

學校端的合作深化：行政支持與聯盟共榮

靜宜作為中區基地，不僅著重於教師端的知能養成，也積極推動校級層次的合作交流與制度協作。促成跨校互動的第一項盛事，來自於每年教學實踐研究計畫的全國各學門成果交流會，中區基地全力舉辦來自通識、民生、工程等共計10個學門精彩成果發表，作為全國各校與教師交流的大平台，除了是教師個人端，亦是學校端的年度最佳交流機會。

其次，為強化行政支持系統，基地每年均辦理「夥伴共學交流會」，邀請來自中區大專校院之教學發展或教學資源行政人員參與，層級包含教務長、教發中心主任、教學實踐或教學研究行政人員，交流各校推動教學實踐研究的行政機制與教師支持方式。透過跨校對話與實務分享，逐步建構跨校行政交流網絡，提升整體運作效能。

在2024年召開的「中區跨校主管共識會議」中，基地邀集18所學校的一、二級主管與會，聚焦於教學實踐研究制度建置、支持措施與未來策略。與會主管透過共識討論與經驗分享，提出建立教師升等支持機制、整合校內計畫資源、提升校務數據應用等實質建議，進一步鞏固各校推動教研計畫的內部制度根基。為深化合作意向，中區基地與多所聯盟學校簽署合作意向書，共構資源共享與課程交流機制，例如區域基地每年均協辦「中亞聯大教學實踐研究與創新線上研討會暨口頭發表論文競賽」。在中區的共同努力下，2024年度參與中區基地各類支持措施之教師高達1,274總人次，顯示基地已逐漸發揮區域整合與推動的核心功能，建構具韌性的跨校合作平台。

挑戰與精進：問題對應與策略回應

在推動區域型教師社群與教學實踐計畫的歷程中，中區基地也面臨多項現實挑戰，包括教師動機差異、跨校協作困難、資源落差與政策溝通等問題。然透過策略調整與持續精進，基地亦成功提出多元因應之道，促進區域合作穩定推展。

一、教師參與動機不一，投入程度落差大

部分學校教師面對教學實踐仍存觀望心態，特別是未曾執行過相關計畫者，對於參與社群、提出研究、進行反思與成果發表等，感到時間負擔與知能不足。對此，基地一方面透過「微型諮詢」與「點對點引導」方式，協助初學教師跨出第一步，另一方面設計分層支持系統，從新手入門至進階深化皆有對應資源。

二、跨校合作缺乏默契，溝通協作難度高

教師社群跨校組成易因校務行政流程不同、會議時間難以配合等問題，導致合作推展進度受阻。基地因應此一挑戰，採取「區域對接員」制度，安排固定窗口協助社群跨校行政對接，並鼓勵採用線上共備工具，減少地理與時空限制。

三、資源取得與分享機制未臻完善

許多學校教師反應缺乏數據資料庫、教案參考範本或成果案例可借鏡，導致研究起步緩慢。基地因應此問題，強化「中區基地資源雲」建置，將過往優良計畫成果彙整成「教案資料包」、「研究歷程參考表」、「論文範本集」等模組，供教師快速上手與調整應用。

四、計畫執行與教學現場連結不足

部分教師認為計畫撰寫過程過於重研究而偏離教學現場實際需求。基地因此強調「課堂回饋導向」的研究設計，並於工作坊中導入學生回饋分析、行動反思方法與課堂錄影分析等工具，協助教師提升研究與教學的實用性與整合度。

五、政策溝通與評量制度雖尚有落差，但逐漸進步中

由於教學實踐研究計畫涉及教育部、各大學與教師三方角色，對於成果評量標準與政策目標認知仍有落差。基地持續與教育部專案辦公室保持密切聯繫，並辦理多場計畫說明會與社群活動，協助教師理解審查邏輯，降低落選率。

綜上所述，中區基地面對挑戰時，不僅強化了應變機制，更從教師出發，以服務為本，形塑具支持性與韌性的制度架構，使區域型教師社群能在現實環境中持續運作、茁壯成長。

結語：打造永續支持網絡，回應高教變局

中區基地自2020年以來，已逐步從單一學校的創新實踐者，轉型為區域型教學變革的催化推手。透過制度設計、教師社群、行政協作與資源整合，中區基地成功建構具多層次、跨校際、長效性的支持機制。基地成立以來，不僅透過各式培力活動與跨校社群經營，支持教師完成教學實踐研究計畫，更致力於回應教學現場的實務困難，推動以學生學習成效為核心的教學改革行動。

基地勠力協助教師透過反思與研究，優化教學歷程，提升學生參與度與學習品質。基地運作亦持續因應教育現場趨勢調整方向，特別是在AI生成技術與教育數位轉型迅速發展的當下，積極引導教師掌握新科技工具，提升自身的數位素養與課程設計創新力。少子化浪潮下，提升高教現場的教學競爭力與學生學習價值，是全體教育工作者面臨的共同任務。而展望未來，中區基地將持續以教師需求為核心，整合政策、資源與實務，打造一個具高度回應性與專業導向的教學支持平台，使教師在不斷變動的教育情境中，能穩健成長並發揮教學影響力。

