明志科技大學校長劉祖華：厚實產學能量 深化研發鏈結 打造產學研發型科技大學

面對青年學用落差的困境，全國各大專校院紛紛尋求強化實務連結、縮短教育與產業間距離的有效途徑。本期評鑑雙月刊邀請明志科技大學（簡稱明志）校長劉祖華，分享其如何深耕產學合作，透過「厚三明治實習制度」和企業公費生、研究中心共構等創新措施，培養即戰力且穩定深耕產業的優質技術人才。

堅持中求變 培養勤勞樸實的中堅力量

問：貴校從創辦至今，堅持的特色或理念為何？歷經哪些變化？希望培養學生成為具備何種能力的人才？

答：我從15歲進入明志求學，到2002年回母校擔任校長，見證了明志從專科學校升格為科技大學的發展歷程，也深知學校創校62年來，如何在堅持初心的同時，因應產業與時代變遷推動變革。明志的校訓為「勤勞樸實」：勤勞是對於事情的尊重，勤勤懇懇；樸實是對於環境的尊重，減少消耗。我們有70%的教職員住在眷屬宿舍，學生則90%以上住校，除了校內住宿費全免，學生餐廳也提供均衡且價格實惠的餐點，減輕學生經濟負擔，省下的交通往返亦減少許多碳排放，符合環境永續的宗旨。明志自創校以來的另一個堅持，就是一年的工讀實習，其學分為「外加」，有別於多數學校將工讀實習學分「內含」在大學畢業學分裡。所謂外加，就要投入額外的成本，除了導師以外，還要有實習輔導老師，且1位老師只能輔導6到8位學生。

在實習和人才培育方面，明志由台塑企業創辦人王永慶、王永在昆仲於1963年捐資創立，因此過去學生幾乎都在台塑企業實習。但隨著改為科技大學後的多元化，學生在台塑企業實習的比例目前只占30%。我們每一屆都開發出將近2,000個有薪實習職缺給全體大三800多位學生，每位學生擁有約2.5個職缺選擇機會，提供學生和企業雙向媒合。

我們觀察到明志的學生在人格特質上有一個很明顯的特點——他們比較不會頻繁換工作。這與我們從大一就透過課程地圖進行職涯規劃有關，而學生勤勞樸實的特性也是重要原因之一。他們多半適合成為企業的中堅分子，尤其適合在後勤、總務等比較少人注意，卻又極其重要的崗位默默耕耘。許多校友到五十幾歲才「冒出頭」，例如本校校友華碩全球副總裁張權德，就是這樣一步一腳印走出來的。

所以，明志希望培養的是有即戰力、具實務研發與創新能力且穩定度高，適合長期深耕產業、願意從基層做起、最後成為企業中堅力量與文化傳承者的優質技術人才。我們相信這樣的人才最終會在職場上發光發熱，為企業、為社會貢獻長遠價值。

串連學業與職涯 就業與升學雙軌並進

問：貴校如何透過厚三明治實習模式規劃人才培育，並進一步深化產學合作？

答：明志推行的「厚三明治實習制度」，是我們結合產學合作與人才培育最具代表性的制度設計，核心理念在於打破傳統課堂與職場之間的斷層，讓學生不只是學習知識，更能透過實際參與產業運作，形成一個完整的產業導向學習循環。

明志目前設有10個系、3個學程，共規劃出超過330個課程地圖。學生大一入學就建立課程地圖，奠定理論基礎，並開設職場素養訓練，強化學生溝通表達、職業倫理與問題解決能力；同時，學校也安排企業導師與校內指導老師，進行學校與實習企業的雙導師輔導。到了大三，學生會進入企業全職帶薪實習一整年，實際參與部門營運與專案開發，提升專業知識的應用力，這正是所謂的「厚」實習。學校也建立了一套學生工讀實務實習課程的安全機制，包括教師每季訪視、持續提供指導與支持、要求實習單位辦理安全教育訓練，以及為學生辦理實習保險等配套措施，確保實習的成效與安全。學生大四返校後，再進行專題製作與學習反思，強化技術精進，完成「學習—實習—學習」的「三明治」學習歷程。相較於大四實習後直接走入職場，這樣的制度，讓我們的學生有機會「做中學、學中做」，在回校時更成熟地思考自己是否適合相關產業，依個人志向規劃繼續深造或進入職場，實現「畢業即就業、升學無縫接軌」的雙軌彈性發展。

我們也進一步與台塑企業、南亞科技、志聖工業等優質企業合作，發展出「公費生制度」，由企業提供學生學費與獎學金，待其完成學業後返聘，甚至進一步支援研究所的學費。這樣的安排，不僅讓企業提前培育核心人才，也為學生創造穩定發展的機會，可說是雙方共贏的作法。

在深化產學合作方面，「厚三明治實習制度」也讓明志不再只是單純培養人才的角色，更轉化為企業的研發夥伴。近三年我們與227家企業展開實習合作，其中有25家企業同時參與實習與產學專案，合作金額累計已超過3,000萬元。像是美國的Inteplast Group，不僅提供長期美國實習機會，還與我們師生共同開展跨國產學合作，建立全球視野與實作平台。去年有位電機系學生就在美國Inteplast Group實習期間發現公司機電整合的潛在優化機會，返校後與指導老師進行專題研究，進而促成與Inteplast Group簽訂新臺幣280萬的國際產學合作案，這也顯示實習制度在技術創新與產學鏈結上的價值。

此外，為了強化學生的反思能力與經驗傳承，我們每年舉辦實習成果觀摩競賽，讓學生透過簡報分享交流，幫助學弟妹更好理解職場文化與實務需求。這樣的回饋機制，也促進了正向循環，進一步擴大實習制度對學生、企業與學校的三方影響力。

改變人生的實習制度 讓學生敢夢、能飛、願回饋

明志的實習制度為許多學生打開了通往夢想的大門。其中有一位淡水商工畢業的同學就是因為實習制度而選擇我們學校，他一入學就立定目標，希望能進聯發科技（簡稱聯發科）實習。從大一開始，他就按照我們課程地圖去修電子學、電路學等相關科目，到大二下學期順利錄取聯發科實習名額，於大三前往聯發科實習一年。實習過程中，他更加確定聯發科是他夢想中的公司，於是在大四回校繼續補強電路佈局的實務技能，還沒畢業就已經接到通知可以直接回聯發科擔任正職；他自己說明志的實習徹底改變了他的人生。其實，像他這樣的案例不勝枚舉。

另有一位先前就讀桃園農工的女同學成績普通，英文也不是特別好，但她鼓起勇氣申請了美國Inteplast Group工讀實習。面試成功後，她人生第一次出國就是到美國實習一年，大三實習完成返校後很想再去美國留學，所以立刻選擇參加我們與辛辛那提大學（University of Cincinnati，簡稱辛辛那提）的雙聯學制，拿到兩張碩士學位後即到美國Inteplast Group工作。提到辛辛那提，就不得不提到我們兩校的雙聯學制，這幾年能夠順利推動，其實背後有一位非常關鍵的校友陳維彬先生大力支持。他資助每位明志學生每年3萬元美金的獎學金前往辛辛那提攻讀雙聯碩士。因為辛辛那提的英文門檻高，所以我們今（2025）年暑期也安排12位學生去美國就讀先修班，讓他們先熟悉環境、提升語言能力，再來挑戰雙聯學制。這些先修課程的費用約新臺幣180萬元，學長也是全部買單。

這些故事都說明，只要學生有動力、有平台，他們真的能發展出完全不同的人生路徑，甚至回饋給未來的學弟妹，生生不息、源源不斷。這就是我們實習制度最動人的地方。

三大關鍵深化產學合作 厚植師生產業創新實力

問：產學合作在學校整體目標中所扮演的角色及意義為何？

答：在明志的整體目標當中，「產學合作」不僅是人才培育的延伸工具，更是實現大學社會責任、創新研發與產業鏈結的核心戰略。我們以成為「產學研發型科技大學」為目標，長期將產學合作納入教學與研究的主軸，產學合作正扮演著三項關鍵角色：

第一，是培育產業即戰力的關鍵機制。我們推動一年制長期實習制度，讓學生在大三就到台塑、鴻海、聯發科、華碩、台達電、緯創、台灣國際航電（Garmin）和Inteplast Group等國內外知名企業實習，提前累積職場經驗、強化實務能力，有效縮短學用落差。此外，我們與企業攜手推動「公費生制度」，協助企業預聘優秀學生，也讓學生在學期間就有明確的職涯規劃，達到企業與人才雙贏的效果。

第二，是推動實務導向研發與知識落地的橋樑。我們鼓勵教師依循「4P策略」（Paper、Patent、Product、Partner），鼓勵教師除追求高品質論文發表外，更積極投入專利申請與技術商品化。明志與企業共構研究中心、設立試量產基地，將研究成果從實驗室推向市場，甚至導入量產體系，展現知識落地的強大實力。

第三，是深化區域創新與國際鏈結的策略平台。我們積極與國際企業展開合作，例如由學校衍生輔導創業深志科技公司，其開發的魚眼技術不僅獲得馬來西亞上市公司 UCHI Tech 的投資，也成功與日本瑞薩電子公司建立合作關係。在這些企業育成過程中，學校也會保留3%到5%的股份，等於是提早埋下一顆種子。未來若公司發展順利，學校就能一同分享成果，成為支持教學、研究與學生培育的長期穩定資源。

最後，明志在推動產學合作時，除了解決企業的實務需求，也很希望十大研究中心能投入一些真正具有前瞻性的研究領域，像是綠能、氫能、人體照護或醫療光源等等。當然，前瞻研究的成果無法立竿見影，從實驗室研究、發表論文到真正商品化、接到訂單，往往要十年、二十年的時間。這就需要資金支持者的理解與耐心。所以我們一方面深化與業界的信任和合作關係，另一方面也努力讓他們了解這些「看似沒用」的創新技術，其實潛力無窮。

我常舉MIT Media Lab的例子，當初許多美國國會議員去參訪時，也看不懂學生在做什麼，只看到螢幕上的手骨架會隨動作移動。問說這有什麼用？學生回答：「不覺得這樣很好玩嗎？」但這樣的技術，四十年後變成大家日常在用的遊戲、模擬核心。你說它有沒有用？當然有用，只是需要時間來證明。

對我們來說，產學合作的長遠目標，是讓師生有機會接觸世界最前端的技術，培養前瞻視野與實作能力，不再只是被動地配合業界需求，而是成為真正有能力引領產業創新的夥伴。

提升企業信任與技術落地能量 協助教師參與及整合研發人力

問：貴校推動產學合作曾面對的內外部挑戰為何？如何解決此問題？

答：明志在推動產學合作的過程中，確實曾面對來自內外部的多項挑戰。不過，我們始終秉持「產學研發型科技大學」的定位，透過制度優化與跨部門協同，逐步將挑戰化為深化合作的機會。

在外部挑戰方面，首先是企業對學校研發能量的認識不足。因學研單位的教師研究領域多元，涵蓋多個項目，有些企業會質疑我們是否能聚焦技術開發，特別是在時程、人力、經費都有限的情況下，更不容易建立長期合作的信心。為了解決這個問題，我們設立了產學合作專責窗口，提供一站式服務來簡化流程，並結合國科會臺灣大學系統科研產業化平台（Global Industry Platform of NTU System）資源辦理技術媒合推廣與產業參展，強化學校的能見度。此外，我們也舉辦企業媒合參訪，針對企業研發需求媒合適合的研究中心與團隊，藉由實地導覽與成果簡報，深化產學互信與合作意願。

另一個常見的挑戰是技術成果落地的可行性。一般學研技術偏向早期研發階段，成果多以發表論文為主，缺乏商品化導向與市場落地能力。因此，我們設立十大研究中心，聚焦產業核心議題，建立以企業導向為主的研究團隊，並推動「創新產品補助辦法」，鼓勵教師提升技術成熟度（Technology Readiness Level）和投入商品化實驗。像是由有機電子研究中心與台塑生醫合作開發上市並榮獲2024年經濟部台灣精品獎肯定的「微光眼鏡」、由智慧醫療研究中心與衍生企業眾志公司合作開發並獲得台塑生醫2024年授權上市之濕熱敷衣，以及2025年材料系簡順億老師帶領的「鎂麗救星」團隊晉級國科會創新創業激勵計畫（From IP to IPO）決選，都是我們技術落地的具體成果。

在內部挑戰方面，首先是教師對產學合作的參與度不一。有些老師對於產學合作案之執行流程與跨單位協調經驗不足，導致參與意願較低。為此，我們設立產學合作發展中心，提供廠商媒合、計畫撰寫以及後續銜接創新育成中心培育機制的一條龍協助，並將產學成果納入教師評鑑與升等制度，提高參與誘因。同時，我們也制定了「教師深度產學傳習補助辦法」，由具產學經驗的資深教師舉辦小型座談、經驗分享會，協助新進或尚未參與產學計畫的教師快速上手、建立信心。

最後，面對人力與設備資源的限制，我們十大研究中心每個中心至少投入1億元資金，透過組成跨系所的研發團隊來承接大型產學案，例如綠能中心的鋰電池模組開發及應用，就整合了化工、材料、機械與電機等領域的師資，共同解決業界複雜的實務問題。我們更採取主題導向式整合，以「題目先行、人才就位」策略，先精準鎖定企業關注議題，再整合教學資源與專長，徵聘合適人力組隊執行，提升計畫推進效率。同時，我們也開放各研究中心聘任專任研究人員，補足承接產學合作計畫所需的高階研發人才。

從研究到商品 打造產學共榮良性循環

問：貴校推動的產學合作計畫成效為何？對於校內師生產生什麼影響？

答：明志長期深耕產學合作，逐步建構出一套結合教學、研究與產業應用的實踐架構，已累積豐碩的量化成效。近三年來，我們每年跟民營企業產學合作的平均金額突破2億元，案件數亦穩定成長，涵蓋AI、半導體、綠能、光電、生醫及循環經濟等多元領域；200餘位教師平均每人每年光是產學合作金額就超過100萬元，顯示本校具備高效的研究實作與企業接軌能力；另外，2024年技術移轉的金額也達到1,851萬元。

近兩年明志成立2個共構研究中心與2個試量產基地，把論文技術轉化為產品，甚至上市為商品，這是一般大學比較難做到的；而上市商品的營業額將有3-4%回饋給學校和研究中心，這不僅是促進研究團隊投入產學合作的一大誘因，也為學校的整體發展帶來正向的循環。

對老師來講，參與產學案能有效將企業實務問題轉化為教學資源，並導入課堂和研究中。例如本校AI中心的老師，和企業合作做智慧巡檢的計畫，後來就把相關內容彙整融入電子系的「人工智慧實務」課程，讓學生能直接接觸產業級案例，提升實務理解與應用能力。此外，在「4P策略」引導下，老師也能同步產出高品質論文、申請專利並促成技術移轉。舉實例來說，本校近三年發表在Rank Factor排名列於Q1（前25%）SCI期刊的比例逐年提升至68%，2024年在遠見雜誌最佳大學排名「英文論文投入Q1比例」項目名列全國大學第2名，SCI∕SSCI論文教師發表人均值為全國科大第1名，並有9位教師入選史丹佛全球前2%頂尖科學家；由智慧財產局所公布的2025年第一季專利申請件數，明志更以24件申請量躍居全國大學第一。

對學生而言，大三到企業實習一年回來後會更有方向，知道自己未來想走什麼路。此外，加入產學合作團隊能夠深化實戰經驗，透過實際參與研發、數據蒐集、實驗與簡報等工作，培養專業能力與問題解決力；產學計畫中常與不同系所、企業部門合作，甚至拓展至海外企業，更可以強化學生的跨領域視野與國際溝通力。

透過制度化的實習安排、研發商品化機制與國際鏈結布局，明志的產學合作不僅在量化成果上表現亮眼，更實質提升了教師的教研品質與學生的實務能力，成功打造出教學與研究並進、學術與產業共榮的良性循環，為學校永續發展奠定堅實基礎。

