新五專招生冷 首屆恐成白老鼠

聯合報／ 記者許維寧余采瀅王駿杰洪子凱／連線報導
為了吸引學生就讀技職體系，教育部今年推出新五專模式專班，五年讀完可獲得副學士文憑，但首屆招生並不理想。圖為高職示意圖。圖／聯合報系資料照片
為了吸引學生就讀技職體系，教育部今年推出新五專模式專班，五年讀完可獲得副學士文憑，但首屆招生並不理想。圖為高職示意圖。圖／聯合報系資料照片

教育部推動「三加二新五專模式專班」，總計卅八所科大、逾一百卅所技高參加，主打在技高讀三年，免考統測就能直升科大，讀二年後，持副學士畢業即可進入職場。不過今年首年上路，招生卻差強人意，以台科大自動化工程專班，三所合作的技高僅招到廿一人，其中新竹高工更是掛零，首屆為數不多的學生恐成白老鼠。

對此，技高端直言，新學制今年初上路，但宣傳時間很晚，家長多傾向觀望，再加上新竹等地升學文化較強，許多優秀學生仍優先選擇普通高中。教育部則說，會再將加強宣導，各界建議與指教也將納入後續推動及執行專班參採。

根據本報掌握，各校新五專專班招生不是很理想，以台科大自動化工程專班為例，合作技高大安高工控制科提供卅個名額，新竹高工機械科和台中高工資訊科各十五個名額；但是最終大安高工招到十五人、台中高工六人，新竹高工零。

台中高工校長黃尚煜表示，首屆新五專專班五月才招生公告與宣導，時間太晚，且錄取門檻需五Ａ三＋以上，分數不低，但今年國中會考分數略降，許多成績好的學生將新專班志願填在普通高中之後。

新竹高工校長陳世程分析，新竹縣市近年新設多所高中或高中增班，使高分群學生流向一般高中，部分家長也認為，以優異成績進入高中，三年後也可報考台科大任一科系，無須透過「新五專」綁定升學路徑，再加上今年教育部核准專班時間偏晚，校方難深入宣導與說明，招生效果大打折扣。

大安高工校長楊益強表示，這次主要參與該計畫的是控制科，但兩班只有一班是直升班，家長、學生選填志願時，會擔心填控制科若額滿且分數不高無法進入直升班，而優先改填電機、電子、資訊等高分群科別，導致控制科直升班沒有招滿。明年會審慎評估。

台科大教務長陳素芬說，專班是於技高階段就開始培育新世代的工程人才，不過台科大學生普遍傾向完成學士學位，專班生是否願意先去業界，需要再觀察。

北科大教務長黃育賢表示，北科大與北科附工、南港高工、新北高工等合作，各為十個名額。學校辦理新五專主要針對進修部。

新五專「公立技高+私立科大」 教團：不符學生需求

教育部推新五專專班，首屆招生卻不太理想。全教總高中職主委巫彰玫直言，教學現場很多學生沒聽過新五專，除非技高端很努力推動，...

