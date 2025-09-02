新五專「公立技高+私立科大」 教團：不符學生需求

快訊

教育部推新五專專班，首屆招生卻不太理想。全教總高中職主委巫彰玫直言，教學現場很多學生沒聽過新五專，除非技高端很努力推動，「要不然學生其實不知道賣點是什麼」，況且在升學至上的觀念下，新五專只是教育部開了不同的門讓科大招生，但能否真的改變學生選擇技職或普高的生態，實在很難說。

巫彰玫還提到，有的學校是以公立技高搭配私立科大，但公立技高學生可能本身就有能力考公立科大，和實際需求不符；也有公立科大乾脆設定很高的會考篩選門檻，擺明就是要升學取向的學生，也跟計畫初衷不合。

學生團體EdYouth表示，觀察教育部推行的三加二加二計畫，學生至畢業前需修習超過一五○學分，比一般就讀科大四技日間部一二八學分多出不少，對於學生誘因不大。

EdYouth說，部分公立科大開設的新五專專班，設定的會考成績門檻非常高，就算學生符合成績要求，也沒有誘因讓學生願放棄統測升讀科大管道，改就讀新五專，淪為政策口號。

新北市中等教育教師職業工會理事長黃耀南也指出，綜觀台灣產業結構，發展至今，僅護理比較適合五專制度；而電機電子、土木建築、化工等多需要學士等級的專業能力，新五專畢業只能持副學士，是否符合產業的理想人才，有待思量。

