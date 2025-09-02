快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聽新聞
0:00 / 0:00

台法圖書里程碑 孔多塞校園也有國圖海外資源中心了

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國圖館長王涵青（右）與孔多塞校園校長Pierre-Paul Zalio（左）共同簽署協議。圖／國家圖書館提供
國圖館長王涵青（右）與孔多塞校園校長Pierre-Paul Zalio（左）共同簽署協議。圖／國家圖書館提供

台法交流持續深化，國家圖書館與國際級人文社會科學研究重鎮法國孔多塞校園（Campus Condorcet）簽署合作協議，於其人文社會圖書館設立「台灣漢學資源中心」（Taiwan Resource Center for Chinese Studies）。國圖表示，這代表國圖在全球漢學資源布局再添生力軍，更象徵台法兩國在圖書及人文社會科學領域的合作邁向新的里程碑。

孔多塞校園係由法國政府於2009年成立，匯集了包括法國社會科學高等研究院、高等研究應用學院、巴黎第一大學等11所著名研究機構，旨在強化法國知名機構的全球聲望，致力推動跨領域合作與交流。

國圖表示，此次合作為國圖海外資源中心第54個合作夥伴。Zalio校長表示，孔多塞校園圖書館在發展歷程中，特別強調如何整合多個研究機構的典藏，並致力於保存及數位化各類語言古籍與文獻。他並指出，透過人工智慧與大型語言模型，能夠更有效地解讀與保存珍貴文獻，這也與台灣在數位人文的研究方向高度契合。本次合作藉由中文資料與學者研究成果的典藏將更有助於法國學界進行研究。

國圖館長王涵青致詞時表示，台灣不僅具備豐沛的學術能量，更是漢學研究與臺灣研究的世界橋樑，爾後TRCCS將為該校人文社會圖書館提供豐富的台灣優質學術研究成果及數位資源。此據點未來不僅能加強學術交流，更向法國、乃至全歐洲的學者就近提供我本土研究成果，進一步提升台灣學術的國際能見度。

法國 科學 圖書館

延伸閱讀

三地能源捐贈台南市府通閱車 推動閱讀平權

法將主辦線上峰會 召集30國討論烏克蘭戰後安全保障

F1／荷蘭站 20 歲法國新星 Hadjar 登頒獎台 Visa Cash App Racing Bulls 迎來久違榮耀

彰化39小時停水來襲 飲料店不賣珍珠、運動館禁淋浴、圖書館空調限時

相關新聞

簽合作備忘錄！故宮攜手高教基金會 打造國際青年學習體驗場域

國立故宮博物院院長蕭宗煌與財團法人高等教育國際合作基金會董事長李蔡彥今天簽署合作備忘錄，這是故宮首度與教育基金會簽署MO...

台法圖書里程碑 孔多塞校園也有國圖海外資源中心了

台法交流持續深化，國家圖書館與國際級人文社會科學研究重鎮法國孔多塞校園（Campus Condorcet）簽署合作協議，...

全國逾1.8萬補習班 教育部促進優質發展

教育部今天在花蓮舉辦「全國短期補習班及兒童課後照顧服務中心業務管理暨公共安全研討會」，教育部表示，研討會邀集學者專家及各...

一開學就眼睛癢、打噴嚏、咳嗽…醫曝過敏性鼻炎好發原因 小心共病

塵蟎經證實是主要過敏原，更是引發兒童氣喘的首要原因。迎來9月開學季，家中孩子是否又開始眼睛癢、打噴嚏、咳嗽、流鼻水......

開學症候群來襲！孩子喊肚痛、不想上學？醫教5招收心操

開學了，但仍有家長發現，孩子賴床、喊肚子痛、不想上學，可能出現「開學症候群」。衛福部台中醫院身心精神科主任章秉純說明，開...

推動科技教學 竹市教育處啟動Apple Teacher認證計畫

為落實「一師一載具」、「班班有大屏」政策，讓每一位教師都能充分運用iPad進行互動教學，新竹市府今年啟動「Apple T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。