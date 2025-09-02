台法圖書里程碑 孔多塞校園也有國圖海外資源中心了

台法交流持續深化，國家圖書館與國際級人文社會科學研究重鎮法國孔多塞校園（Campus Condorcet）簽署合作協議，於其人文社會圖書館設立「台灣漢學資源中心」（Taiwan Resource Center for Chinese Studies）。國圖表示，這代表國圖在全球漢學資源布局再添生力軍，更象徵台法兩國在圖書及人文社會科學領域的合作邁向新的里程碑。

孔多塞校園係由法國政府於2009年成立，匯集了包括法國社會科學高等研究院、高等研究應用學院、巴黎第一大學等11所著名研究機構，旨在強化法國知名機構的全球聲望，致力推動跨領域合作與交流。

國圖表示，此次合作為國圖海外資源中心第54個合作夥伴。Zalio校長表示，孔多塞校園圖書館在發展歷程中，特別強調如何整合多個研究機構的典藏，並致力於保存及數位化各類語言古籍與文獻。他並指出，透過人工智慧與大型語言模型，能夠更有效地解讀與保存珍貴文獻，這也與台灣在數位人文的研究方向高度契合。本次合作藉由中文資料與學者研究成果的典藏將更有助於法國學界進行研究。

國圖館長王涵青致詞時表示，台灣不僅具備豐沛的學術能量，更是漢學研究與臺灣研究的世界橋樑，爾後TRCCS將為該校人文社會圖書館提供豐富的台灣優質學術研究成果及數位資源。此據點未來不僅能加強學術交流，更向法國、乃至全歐洲的學者就近提供我本土研究成果，進一步提升台灣學術的國際能見度。

