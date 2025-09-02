全國逾1.8萬補習班 教育部促進優質發展
教育部今天在花蓮舉辦「全國短期補習班及兒童課後照顧服務中心業務管理暨公共安全研討會」，教育部表示，研討會邀集學者專家及各地方政府，共同針對短期補習班及兒童課後照顧服務中心法令及相關議題進行研討、實務經驗交流與學習，促進業者朝優質化發展。
教育部統計，截至今年9月1日止，全國補習班營運家數共計1萬7,697家，兒童課後照顧服務中心營運家數共計782家。
本次研討會邀集學者專家及各地方政府，共同針對短期補習班及兒童課後照顧服務中心法令及相關議題進行研討、實務經驗交流與學習。教育部表示，期待藉由年度研討會提升相關業務人員專業知能，使短期補習班及兒童課後照顧服務中心業務朝向優質化發展。
教育部表示，研討會除邀請律師、消保官等就相關議題進行分享之外，亦邀請地方政府代表就短期補習班班務稽查實務及聯合稽查實務進行經驗分享，以增進與會人員實務執行能力，尤其是針對業務上面臨的問題提出討論，期藉由集思廣益方式，共同研提精進措施，以提升實務管理效能。
