快訊

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

全國逾1.8萬補習班 教育部促進優質發展

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部司長梁學政至全國短期補習班及兒童課後照顧服務中心業務管理暨公共安全研討會，向各地方政府致意。圖／教育部提供
教育部司長梁學政至全國短期補習班及兒童課後照顧服務中心業務管理暨公共安全研討會，向各地方政府致意。圖／教育部提供

教育部今天在花蓮舉辦「全國短期補習班及兒童課後照顧服務中心業務管理暨公共安全研討會」，教育部表示，研討會邀集學者專家及各地方政府，共同針對短期補習班及兒童課後照顧服務中心法令及相關議題進行研討、實務經驗交流與學習，促進業者朝優質化發展。

教育部統計，截至今年9月1日止，全國補習班營運家數共計1萬7,697家，兒童課後照顧服務中心營運家數共計782家。

本次研討會邀集學者專家及各地方政府，共同針對短期補習班及兒童課後照顧服務中心法令及相關議題進行研討、實務經驗交流與學習。教育部表示，期待藉由年度研討會提升相關業務人員專業知能，使短期補習班及兒童課後照顧服務中心業務朝向優質化發展。

教育部表示，研討會除邀請律師、消保官等就相關議題進行分享之外，亦邀請地方政府代表就短期補習班班務稽查實務及聯合稽查實務進行經驗分享，以增進與會人員實務執行能力，尤其是針對業務上面臨的問題提出討論，期藉由集思廣益方式，共同研提精進措施，以提升實務管理效能。

補習 教育部 消保官

延伸閱讀

台語、客語文學獎今起受理報名

校園手機管理原則待修 教育部：蒐集意見審慎研擬

校園手機管理草案尚在研議 教育部：國中小集中保管9月不會上路

林佳龍到訪後 大陸對菲律賓發布領事及留學預警

相關新聞

全國逾1.8萬補習班 教育部促進優質發展

教育部今天在花蓮舉辦「全國短期補習班及兒童課後照顧服務中心業務管理暨公共安全研討會」，教育部表示，研討會邀集學者專家及各...

一開學就眼睛癢、打噴嚏、咳嗽…醫曝過敏性鼻炎好發原因 小心共病

塵蟎經證實是主要過敏原，更是引發兒童氣喘的首要原因。迎來9月開學季，家中孩子是否又開始眼睛癢、打噴嚏、咳嗽、流鼻水......

開學症候群來襲！孩子喊肚痛、不想上學？醫教5招收心操

開學了，但仍有家長發現，孩子賴床、喊肚子痛、不想上學，可能出現「開學症候群」。衛福部台中醫院身心精神科主任章秉純說明，開...

推動科技教學 竹市教育處啟動Apple Teacher認證計畫

為落實「一師一載具」、「班班有大屏」政策，讓每一位教師都能充分運用iPad進行互動教學，新竹市府今年啟動「Apple T...

好事多磨 退場協志工商校產贈中正大學破局轉捐嘉縣府接管規畫內容曝

因少子化6年前停招的嘉義縣民雄鄉私立協志高級工商職業學校，原本計畫將價值超過20億元的校產捐贈給在地的國立中正大學，卻因...

並肩作戰！北一女校長喊明年考學測

昨天是國高中及小學開學日，北一女中校長陳智源寄給學生一封信，為即將面臨學測的高三生打氣，並提到，看到學生暑假期間參加夜自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。