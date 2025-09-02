簽合作備忘錄！故宮攜手高教基金會 打造國際青年學習體驗場域

快訊

中央社／ 台北2日電
國立故宮博物院與財團法人高等教育國際合作基金會合作，期望讓故宮成為國際青年抵台學習體驗必要場域。圖為國際學生參觀展出中的翠玉小白菜。圖／故宮提供（中央社）
國立故宮博物院院長蕭宗煌與財團法人高等教育國際合作基金會董事長李蔡彥今天簽署合作備忘錄，這是故宮首度與教育基金會簽署MOU，盼故宮成為國際青年抵台學習體驗必要場域。

簽署儀式今天上午在故宮舉行，教育部國際及兩岸教育司長李毓娟、故宮副院長余佩瑾、主秘王耀鋒以及來自俄羅斯、越南、捷克、吉爾吉斯、美國、法國、哥倫比亞、緬甸、蒙古等國的年輕學子在場共同見證。

蕭宗煌致詞表示，邀請高教基金會簽署合作備忘錄，就是要從教育體系連結國際青年網絡，讓故宮成為國際青年踏入台灣、認識台灣的第一個窗口，同時也將故宮豐富的典藏資源，打造為國際青年文化與華語教育的新基地。

高教基金會致力整合全國公私立大專校院資源，提升台灣高等教育國際能見度與影響力，推動國際招生、跨國學術交流及文化教育推廣。據統計，112年度非學位生大專附設華語文中心的學生約有3萬6000人，非學位生外國短期研習學生約有4185人，是相當有潛力值得開發的國際青年學生族群。

此次合作備忘錄簽訂時間為期3年，雙方將把故宮典藏知識轉化、納入華語文教學的資源之一，目前已展開多項合作計畫，包括「磨課師」平台教學影片拍攝，讓全球華語學習者結合故宮典藏認識中華文化內涵，並授權經典文物翠玉白菜及肉形石公仔設計印製圖，讓國際青年能將故宮的文化體驗帶回家。

李蔡彥指出，此次合作是文化與教育跨界融合的重要示範，未來將持續擴大合作內容，結合國際青年需求，開發更多兼具學習與體驗的創新方案，並透過現有的數位教學、文化體驗與互動學習設計，提升台灣文化教育的國際影響力。

