一開學就眼睛癢、打噴嚏、咳嗽…醫曝過敏性鼻炎好發原因 小心共病

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，接觸高濃度過敏原的人，除了過敏反應，更要小心共病。記者廖靜清／攝影
醫師提醒，接觸高濃度過敏原的人，除了過敏反應，更要小心共病。記者廖靜清／攝影

塵蟎經證實是主要過敏原，更是引發兒童氣喘的首要原因。迎來9月開學季，家中孩子是否又開始眼睛癢、打噴嚏、咳嗽、流鼻水......根據統計，台灣20歲以下族群過敏性鼻炎盛行率高達37.8%，平均每5人中就有2人罹病。醫師提醒，接觸高濃度過敏原的人，除了過敏反應，更要小心共病。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長暨林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師姚宗杰表示，過敏性鼻炎是國人最常見的過敏類型，其肇因就是塵螨，占了過敏原比例的一半以上。塵螨無所不在，一旦接觸到塵蟎糞便或屍體，就會造成鼻腔黏膜過敏性發炎，除了影響生活品質，更可能引發氣喘、異位性皮膚炎、睡眠障礙等共病。

改善鼻過敏症狀，主要會以皮質類固醇、抗組織胺藥物來緩解症狀。姚宗杰指出，傳統藥物僅能用於短期緩解症狀，如果沒有從根本對症下藥，一年到頭都會發生鼻子過敏。新一代舌下減敏療法成為過敏性鼻炎的治療新利器，適合塵蟎過敏者，讓免疫系統產生耐受力，擺脫過敏性鼻炎。

台大醫院雲林分院小兒部主治醫師王敬瑜表示，一名18歲男同學常因鼻塞驚醒、鼻水不停讀書難以專心，因母親也有過敏症狀，長期服用口服類固醇造成髖關節損傷，擔憂憾事發生在孩子身上而求診新療法，靠舌下減敏療法減少抗組織胺劑量，也幾乎擺脫鼻噴劑。

王敬瑜說，新一代舌下減敏治療可減輕過敏症狀並降低復發機率，確認過敏原為塵螨就有機會用藥，訓練免疫系統以沉穩面對過敏原。不過，需要長期且穩定的治療，目前建議至少治療1.5年，約在治療8至14周症狀可明顯減輕。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會理事長、中山醫學大學附設醫院兒童過敏免疫風濕科主治醫師呂克桓說，5至11歲是過敏性鼻炎的好發年齡，亦是重塑免疫的關鍵時期，衛福部在今年7月23日同意擴大舌下減敏適應症範圍，除了原本12歲至65歲病人，也納入5歲至11歲兒童，接軌國際治療。

呂克桓提醒，過敏性鼻炎很難斷根，門診中很多病患都是老病號，反覆發作影響學習、睡眠、人際關係，且中重度患者面臨的衝擊，比想像中更嚴重。除了用藥治療，控制塵蟎過敏的最佳方式就是避免塵蟎接觸，定期清理居家環境，再加上規律的作息增強免疫力，效降低過敏性鼻炎發作的頻率。

