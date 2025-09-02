快訊

開學症候群來襲！孩子喊肚痛、不想上學？醫教5招收心操

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
衛福部台中醫院身心精神科主任章秉純（右）。記者趙容萱／攝影
衛福部台中醫院身心精神科主任章秉純（右）。記者趙容萱／攝影

開學了，但仍有家長發現，孩子賴床、喊肚子痛、不想上學，可能出現「開學症候群」。衛福部台中醫院身心精神科主任章秉純說明，開學前後，門診兒童出現焦慮、失眠、做惡夢、食欲不振等較平時約增1至2成，尤其小一新生最為明顯；高年級課業繁重出現焦慮，是另一類高風險族群。

章秉純建議，父母應多傾聽、給予陪伴與支持，透過正確的引導與耐心，開學症候群不再是煩惱；他整理出「開學五招收心操」，一、提前營造開學氣氛，分享假期回憶並給予關心；二、與孩子一起檢視作業；三、調整生活作息至正常時程；四、限制3C使用並以身作則；五、親子共同做好心理準備，家長須同步調整心態。

章秉純說明，小一新生因從幼兒園換到小學環境，常出現「分離焦慮症候群」，建議家長應提早帶孩子熟悉學校環境，說明何時接孩子，採取漸進式陪伴與退出，並安排放學後的小確幸，如帶孩子喜歡的娃娃、陪到公園遊玩等。若孩子症狀持續逾一個月，伴隨失眠、腸胃不適等，應尋求專業評估。

章秉純表示，升國三、高三學生因升學壓力，或高年級課業繁重而出現焦慮，是另一類高風險族群。臨床上曾遇到五年級學生暑假補習過多，未開學就因緊張失眠求診。此時家長應陪伴傾聽、協助排解壓力，並安排適度運動、娛樂紓壓；必要時醫師會提供短期藥物輔助。

章秉純指出，家長的態度是孩子的榜樣，若孩子表現出抗拒上學的情緒，要多傾聽、給予陪伴與支持，鼓勵孩子與同儕互動、回想快樂時光，逐步恢復學習動力。透過正確的引導與耐心，開學症候群不再是煩惱，孩子也能開心上學去。

