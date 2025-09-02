大甲高中體育班表現佳 中醫診所捐資助學50萬元安心就學
台中市大甲高中體育班連續6年獲教育部體育績優學校，一品堂中醫診所總院長蔡全德關懷，昨天開學捐贈50萬元獎助學金給大甲高中體育班學生，專款用於優秀清寒學生就學之需。
大甲高中校長高榮利表示，此善舉不僅是資源上的挹注，更是對孩子們最深切的鼓勵。教育需要社會共同努力，他感謝一品堂中醫診所蔡全德院長有相同理念將愛心化為實際行動，協助清寒學生安心學習，專注於課業及專長發展。
蔡全德引用日本「經營之聖」稻盛和夫的人生觀，勉勵所有學生在人生道路上要以熱情面對挑戰，以能力堅持目標，更要懂得感恩，珍惜所有支援與幫助。
受獎的體育班田徑選手林姓學生，將就讀台灣體育大學。捐贈儀式上，蔡全德院長詢問她的大學生活與訓練情形，叮嚀她要保持正常作息、維持身體健康。
