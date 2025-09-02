推動科技教學 竹市教育處啟動Apple Teacher認證計畫

為落實「一師一載具」、「班班有大屏」政策，讓每一位教師都能充分運用iPad進行互動教學，新竹市府今年啟動「Apple Teacher 認證計畫」，將專業培訓與國際認證結合。該計畫預計協助全市中小學超過300名教師完成Apple Teacher認證，透過科技持續優化教學的效率及品質。

代理市長邱臣遠表示，啟動Apple Teacher認證計畫是市府在推動智慧教育、實現「一師一載具」、「班班有大屏」政策上的重要一步。竹市作為全台的科技重鎮，有責任也有條件將國際資源與在地教育結合，為師生打造創新、互動、跨域的教學環境。

教育資訊網路中心暨數位學習推動辦公室說明，Apple Teacher是一項全球專業學習計畫，專為使用Apple科技的教育工作者設計。

教師可先掌握 iPad的核心技能，再深入學習如何將Pages、Keynote、Numbers、GarageBand、iMovie等應用，融入於課程之中，設計更具互動性與創造力的學習體驗。藉由計畫讓教師在不斷進修中獲得靈感與肯定，並以優質教學為學生創造更多連結感、創造力、協作力及個人化的學習機會。今年依照教師需求分批開設培訓場次，預計將協助全市中小學超過300位教師完成Apple Teacher認證。

成德高中教師卓宜青表示，透過專業培訓不僅大幅提升教師對iPad及各項應用程式的操作信心，更深刻體會到科技融入課堂所帶來的便利與實際效益，學習在真實教學情境中思考「如何將課程設計得更有趣」。當完成線上挑戰並獲得國際認證徽章的那一刻非常有成就感，期待能將新技能應用於課堂中。

新科國中校長林燕玲希望透過帶領全校教師參與認證，能將數位教學的便利與樂趣分享擴散，讓學生們在充滿互動與創意的課堂中快樂學習、自主學習、自在成長。

教育處表示，此次引入國際認證制度，是希望讓教師在專業成長的道路上擁有更廣闊的國際視野與競爭力，將教室打造成兼具科技力與教育力的「創意工坊」，與竹市「智慧好學」的教育願景相呼應。未來，教育處將持續關注計畫進展，並適時檢視培訓成果與教師回饋。 新竹市政府於今年啟動「Apple Teacher 認證計畫」，將專業培訓與國際認證結合。圖/新竹市府提供

