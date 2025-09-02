快訊

幼兒園教學卓越獎 入圍10園爭取金、銀質獎

中央社／ 台北2日電

114年度教學卓越獎經複選，有10園進入最後階段，將於11月底爭取金、銀質獎名單。入圍各園各有特色，例如結合地方產業特色，讓幼兒走出教室，加強聞得到、摸得到的真實體驗。

教育部今天發布新聞稿，114年度教學卓越獎有27所幼兒園由縣市政府推薦進入複選，經過7月中旬複選，共有10所幼兒園入圍金、銀質獎名單。

入圍的幼兒園中，雲林縣馬光國小附幼結合社區獨特的花生產業，透過繪本帶領幼兒踏出教室、走入家鄉，讓知識不再只是書本上文字，而是聞得到、摸得著的真實體驗。

馬光國小附幼讓幼兒在真實且熟悉的生活情境中學習，從探索環境、參與人際互動到感受文化脈絡，透過觀察、分析、歸納與探究能力，穩健踏上學習與成長之路。

台南市立第六幼兒園以「公民審議精神從小扎根」為目標，重視幼兒在身心、認知、情感與社會性等面向的整體發展。課程設計融入情境式教學、社區走讀、繪本討論與戲劇創作，引導幼兒認識氣候變遷與生活環境的關聯，並學習表達想法、傾聽他人、尊重不同觀點。

除了上述2園，入圍的還包括高雄市立鳥松幼兒園、台北市濱江國小附幼、新竹縣東興國小附幼、屏東縣來義國小附幼、國立清大附小附幼、嘉義市世賢國小附幼、台南市下營國小附幼、新北市山佳國小附幼，預計於11月28日在南投縣政府文化局演藝廳頒獎。

幼兒園

好事多磨 退場協志工商校產贈中正大學破局轉捐嘉縣府接管規畫內容曝

因少子化6年前停招的嘉義縣民雄鄉私立協志高級工商職業學校，原本計畫將價值超過20億元的校產捐贈給在地的國立中正大學，卻因...

推動科技教學 竹市教育處啟動Apple Teacher認證計畫

為落實「一師一載具」、「班班有大屏」政策，讓每一位教師都能充分運用iPad進行互動教學，新竹市府今年啟動「Apple T...

並肩作戰！北一女校長喊明年考學測

昨天是國高中及小學開學日，北一女中校長陳智源寄給學生一封信，為即將面臨學測的高三生打氣，並提到，看到學生暑假期間參加夜自...

AI生成圖片 教師：也要美學知識

AI在教育現場的應用愈來愈普遍，有本土語教師利用聊天機器人讓學生了解客家文化，有數學老師帶領學生運用AI工具解題。美術老師...

國教院：近半學校 未用AI教學

AI時代來臨，國家教育研究院和中央研究院對於我國九年級學生的生成式AI使用經驗進行調查，結果發現已有近七成學生使用過，且有近...

9月開學季 賴總統：我減負擔挺你讀冊

9月開學季，各級學校陸續開學。總統賴清德今天透過臉書發文「我減負擔，挺你讀冊」，他說，相信大家看到學雜費的單子，應該都有...

