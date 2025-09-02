好事多磨 退場協志工商校產贈中正大學破局轉捐嘉縣府接管規畫內容曝

因少子化6年前停招的嘉義縣民雄鄉私立協志高級工商職業學校，原本計畫將價值超過20億元的校產捐贈給在地的國立中正大學，卻因校方後續補助評估無法成局，讓地方人士感到錯愕。歷經波折，如今出現轉機，嘉義縣政府上月完成評估後，決定接受協志工商的捐贈，將規畫活化為縣立美術館及社區大學場域，為地方注入文化與教育新能量。

協志工商2018年起停招，校園閒置多年，創辦人何明宗希望透過捐贈，延續教育精神回饋地方，壯大家鄉民雄文教及中正大學，捐贈中正大學接管，但因教育部不補助，部分校舍無使用執照，校方評估活化成本超過1億元，無力負擔，導致捐贈破局。

轉折出現在4月，何明宗拜會縣長翁章梁，並由議員、教育處及文化觀光局陪同勘察校園。翁章梁隨即指示相關單位展開評估。經過數月討論，縣府8月確認將接受捐贈，並與校方展開細節協商。

縣府教育處長李美華表示，目前正安排與何明宗簽訂意向書，確立雙方合作架構。據了解，初步規畫是將校園打造成嘉義縣立美術館，並同時提供嘉義社區大學使用，作為推動終身學習的重要據點。

不過，校園仍存在一些挑戰，包括部分校舍屬於無使用執照的違建，需進一步釐清使用方式；同時，接管後的經費分攤、維護管理與活化工程，也需要縣府與協製方面進一步討論。儘管仍有待克服的難題，但縣府決定出面承接，讓地方終於看見協志工商轉型的希望。許多校友與居民樂見其成，期待閒置校園能化身為嘉義新的文化與教育地標。協志工商從停招到捐贈破局，再到縣府接手過程，可說一波三折。如今終於迎來新的契機，不僅有助於保存校園資產，也為地方文化建設與教育發展開啟新的篇章。