原林義雄宅 被審定為轉型正義場址

文化部公告「原林義雄宅邸／台灣基督長老教會義光教會」，為「具轉型正義意涵場址」。這也是國家人權博物館「推動民間設置具轉型正義意涵場址」辦法四月上路後，首個通過審定公告的具轉型正義意涵場址。

一九八○年二月廿八日中午，時任台灣省議員的林義雄因美麗島事件受審，位於台北市信義路的林宅遭歹徒侵入，林義雄的母親與雙胞胎女兒皆被刺身亡，九歲的長女林奐均身受重傷，震驚台灣社會，迄今仍是懸案。

人權館指出，兇案發生後，林宅無法出租、出售，林家經濟陷入困境。一九八二年台灣基督長老教會牧師、教友發起募款，向林義雄夫人方素敏買下林宅改為「義光教會」，代表「上帝公義之光」。每年二月廿八日均於教會舉行林家嬤孫追思紀念禮拜，也同時紀念在戒嚴時期遭難之政治受難者。歷任牧師及會友積極參與台灣民主化運動，對台灣民主的推動貢獻心力。經審議小組審議為具轉型正義意涵的場址。

此一場址現為義光教會，一樓空間為禮拜堂，堂中十字架下陳列了當年林宅的舊磚塊。地下室為主日學教室、會議室及資料存放區。原林家宅邸格局經重新裝修，大門從左側改至右側，地下室的格局改動不大。現仍可見地下室樓梯旁牆面留有血漬。

人權館展示教育組組長黃龍興指出，人權館會協助設置紀念牌，每年至少舉辦一場歷史場址解說、講座，或是與場址及周遭場域相關的導覽活動。人權館希望不只是「掛牌」，還能夠結合周邊社區舉辦講座、小旅行，甚至跟其他場館串聯舉辦活動。