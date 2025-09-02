並肩作戰！北一女校長喊明年考學測

昨天是國高中及小學開學日，北一女中校長陳智源寄給學生一封信，為即將面臨學測的高三生打氣，並提到，看到學生暑假期間參加夜自習的認真態度且充滿鬥志，讓他決定「明年也參加學測與學生並肩作戰」。大考中心表示，陳校長具有報名資格，但可能無法與北一女學生一同上考場。

陳智源在信中寫到，有些事不管喜不喜歡，該來總是會來，就像學測已經倒數一三八天，今年暑假開始試辦夜自習幫助學生提早準備學測，看見每一名同學都非常認真且充滿鬥志，這種全班努力專注做一件事也讓他十分嚮往，讓他決定報名參加明年學測考試，與學生並肩作戰。

陳智源說，雖然不知道大考中心能否受理「一個大叔參加北一女的集體報名」，但他想告訴學生，在北一女不要因性別、年齡、身分而自我設限，祝福高三生學測一切順利，還幽默地說「希望明年二月廿五日我們都不用收到北一女校長寄給我們的安慰信」。

北一女校長喊要報考學測，昨天引起熱議，能行嗎？大考中心表示，根據簡章，高中三年級在學學生才是由就讀學校集體報名，因此，陳校長無法參與集體報名，而是採個別報名。又集體報名的考生與個別報名的考場分配方式不同，前者參考學校地址，後者參考個人通訊地址，若陳智源個人報名學測，可能無法與北一女學生一同上考場。

目前並沒有報名年齡限制，陳校長具有報名資格。事實上，一一三年學測的時候，宜蘭也出現一位年長考生，六十二歲的衛福部前中醫藥司司長黃林煌報名學測為圓美術夢，傳為佳話。

建中校長莊智鈞昨在開學典禮上演一場魔術秀，將一枚硬幣穿越紅紙，並引述書籍中的一段話，「當你真心想完成一件事時，全宇宙都會集合起來幫助你」，鼓勵學生在開學立下一個目標，只要有心想完成就能心想事成。