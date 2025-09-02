AI生成圖片 教師：也要美學知識

ＡＩ在教育現場的應用愈來愈普遍，有本土語教師利用聊天機器人讓學生了解客家文化，有數學老師帶領學生運用ＡＩ工具解題。美術老師也分享在課堂中帶領學生生成圖片的經驗，必須告訴學生如何正確使用ＡＩ，避免侵權踩線行為。

高雄鳳林國中老師李雅文表示，ＡＩ生成圖片在藝術領域的應用非常強大，在上視覺藝術課時，就曾帶領學生用ＡＩ生成圖片。不過在生成之前，要先在課堂中為學生建立知識架構，像是作品的材質、光線、視角，學生才能精準輸入提示詞，「要生成好看的圖片，也必須要有基礎的美學知識」。

李雅文也強調，必須在課堂中告訴學生如何正確使用ＡＩ，以圖片來說，就是避免生成版權物，例如先前的「吉卜力之亂」，以及生成動漫角色等有侵權疑慮的踩線行為，也不應隨意生成知名人物照片，可能侵害肖像權。

教育部去年發布的「中小學數位教學指引3.0」，有針對生成式ＡＩ輔助教學進行說明。該指引建議，學生對於未知或陌生的概念與事物，可以應用生成式ＡＩ進行學習，例如提出問題、請ＡＩ給予解釋、範例及類比，或依據有效的學習策略建議學生擬定學習計畫，更可以讓ＡＩ成為學習夥伴，互相提問，促進學生的思考及對概念的理解。

不過，該指引也提醒，學生在學習上使用生成式ＡＩ的時候，需注意ＡＩ會產生偏見、歧視、編造或不正確資料等問題，學生不能只是複製貼上ＡＩ的成果，而是學習思辨且保持批判態度，避免使用錯誤資料。