開學日！蔣萬安赴校園宣傳「鮮奶周報2.0」 以學生為核心改善軟硬體
開學日到來，台北市長蔣萬安今天到士林區蘭雅國小迎接學生，除了宣導「鮮奶周報2.0」上路外，也表示針對硬體設備也將持續投入經費改善。教育局表示，政策將持續以學生核心為方針，打造每個孩子自主學習、健康成長的教育環境。
蔣萬安表示，「鮮奶周報」營養補給政策，從今起將全面升級為2.0版本，解決以往學童在寒暑假或因學籍中斷無法領取補助問題，更涵蓋所有設籍北市或就讀北市幼兒園與國小的2至12歲學童。
蔣萬安今到蘭雅國小發送印有「鮮奶周報」LOGO的筆袋，宣傳政策也盼能提高兌換率，除了鮮奶政策外，蔣也表示，市府持續投注最大經費對校園環境優化，讓孩子在更安全、舒適學習環境中成長，今年已完成近兩千間普通教室改善，包含置物櫃、掃具櫃、牆面粉刷修繕等工程，並加速汰換課桌椅，提升學習舒適度。
教育局長湯志民表示，政策不僅追求看得見改善，更重視感受得到的支持，未來將持續推動以學生為核心教育方針，讓校園空間、學習資源與健康照顧相輔相成，打造每個孩子自主學習、健康成長的教育環境。
