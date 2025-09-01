聽新聞
開學了師資不足 彰化祭出退休教師、教甄備取分發補缺口
彰化縣議會今天開臨時會，因逢開學，彰化縣議員針對教師缺額與代理教師不足的問題進行質詢；對此彰化縣府教育處長蔡金田說，今年確實比往年困難，但目前各校可透過退休老師或短期分攤課程處理，對教學品質沒太大影響。
民進黨縣議員周君綾質詢時指出，教育部統計去年僅有約3成師資培育生報考教師甄試，其餘大多選擇不進入教育現場，造成基層學校師資缺口逐漸嚴重；她建議，縣府應善用2026年統籌分配稅款325億多元，投入雙語教育經費，並規劃雙語學校，提升彰化的教育水準與競爭力。
民進黨議員莊陞漢也表示，縣內多所國中早已出現教師不足的情況，「流浪教師」已不復見，反倒是老師短缺成為常態，他認為縣府必須拿出更有吸引力的條件，才能留住並吸引師資。
蔡金田回應，每年開學代理老師是各縣市學校問題，師資供應是從供需來看，師資培育在中央，而有資格並沒進入教育職場是整個環境的關係，縣府這幾年都在考專任教師，希望降低學校代理比例。
蔡金田也說，今年確實比往年辛苦，但目前各校可透過退休老師或短期分攤課程處理，對教學品質沒太大影響，他也提到，各校要徵選代理教師，縣府會協助學校優先分派正式教師甄試的備取名單，以緩解人力不足問題。
